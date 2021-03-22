Apple оштрафовали за продажу iPhone без зарядного устройства

Источник материала: Onliner

Компании Apple выписали штраф в Бразилии за то, что их новая линейка смартфонов iPhone 12 продается без зарядного устройства. Штраф на сумму примерно $1,92 млн выписало агентство по защите прав потребителей из Сан-Паулу.

Претензии чиновники предъявили в декабре прошлого года. В ответ Apple заявила, что это выражение ее позиции в отношении защиты окружающей среды. Мол, отсутствие зарядного устройства в комплекте сократит выбросы углекислого газа и добычу редкоземельных элементов. Было отмечено, что у многих клиентов уже есть зарядные устройства.

Штраф также распространяется на якобы вводящие в заблуждение заявления Apple о водонепроницаемости iPhone. По данным бразильского агентства, компания отказалась ремонтировать по гарантии смартфоны, которые были повреждены в результате попадания в воду.