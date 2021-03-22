Цена российского газа для Китая упала до абсолютного минимума

Источник материала: АФН

Цена российского газа, который поставляется в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», упала до нового минимума.

В первые месяцы 2021 года «Газпром» продавал сырье в КНР по 118,5 доллара за тысячу кубометров, подсчитал «Интерфакс» на основе данных китайской таможенной статистики. По сравнению с четвертым кварталом российский газ стал для Китая дешевле на 5,9%, а если сравнивать с уровнями прошлой весны - на 35%, или 63,5 доллара.

Такой низкой цены, как Китай, не получил ни один покупатель «Газпрома». Даже Беларусь платит больше - 128,5 доллара за тысячу кубов, тогда как на главный экспортный рынок - в Европу - газ уходил в среднем по 170 долларов.

Среди поставщиков Китая «Газпром» также оказался антирекордсменом по цене. Так, Туркмения получала за свой газ 187 долларов за тысячу кубометров, Казахстан - 162 доллара, Узбекистан - 151 доллар, а Мьянма - 352 доллара.

Такой низкой экспортной цены, как у «Газпрома» для китайских покупателей, в январе 2021 года, вероятно, не было нигде в мире. На фоне охвативших северное полушарие холодов мировой рынок газа пережил ценовой взрыв, отмечает finanz.ru.

Спотовые котировки СПГ в Азии взлетели выше 1000 долларов за тысячу кубометров, превышая цену «Газпрома» почти в 9 раз. На европейских газовых хабах спотовые контракты заключались по 300 долларов и выше на фоне рекордного отбора газа из хранилищ, позволившего «Газпрому» отчитаться о росте экспорта на 32% в Германию, на 221% в Италию, на 77% - Францию и на 90% в Польшу.

В феврале компания повысила прогноз цены экспорта до 200 долларов за тысячу кубометров, хотя бюджет «Газпрома» изначально верстали из расчета на 170 долларов.

Рекордно дешевый газ подарила Китаю заложенная в контракт формула, согласно которой цена привязана к котировкам мазута и газойля с лагом в 9 месяцев. Таким образом, в январе-2021 она отразила обвал рынков углеводородов весной прошлого года, когда локлдауны в начале пандемии обвалили спрос.

По итогам прошлого года «Газпром» поставил в Китай 3,5 млрд кубометров - меньше не только контрактного объема (5 млрд кубов), но и уровня, предусмотренного правилом «бери или плати» (4,25 млрд кубометров).