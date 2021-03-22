Женщина из Речицы «помогала ловить мошенника»: по звонку в Viber взяла 3 кредита и лишилась почти 5 тысяч

Источник материала: Tut.by

66-летняя жительница Речицы ответила в Вайбере незнакомцу — в итоге лишилась почти пяти тысяч рублей и оформила на себя три кредита. Подробности рассказывает «Дняпровец».

Звонивший представился «сотрудником службы безопасности отдела по борьбе с мошенничеством в банковской системе». Он предложил пенсионерке поучаствовать в «поимке преступника». Для этого ей необходимо было выступить в качестве наживки и взять несколько кредитов. Женщина согласилась.

В итоге она оформила несколько кредитов в трех банках на сумму 1500, 2200 и 1430 рублей. А потом перевела на счет, который продиктовал ей незнакомец, 1900 рублей. Это было необходимо для того, чтобы обеспечить сохранность денег. Кроме этого, пенсионерка по телефону «спецагенту» передала данные еще двух своих карт — и со счетов были списаны 2930 рублей.

В общей сложности женщина лишилась 4830 рублей.