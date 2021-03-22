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Автобус с украинцами упал с моста в Польше: один человек погиб, четыре в больнице

22.03.2021 10:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще четыре получили травмы при опрокидывании автобуса в Подкарпатье, сообщает польское издание RMF24.


Фото: rmf24.pl

Авария произошла ночью 21 марта на трассе А4. Установлено, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство пробило ограждение моста, вылетело за пределы дороги и перевернулось.

— В автобусе ехали 10 человек, в том числе двое водителей. Все они являются гражданами Украины. Один человек от полученных травм умер на месте, еще четыре госпитализированы, — рассказал tvn24 представитель пожарной службы.

В ночь на 6 марта в этом же месте перевернулся автобус, в котором ехали 57 украинцев. Тогда пятеро погибли и 35 человек получили травмы различной степени тяжести.

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