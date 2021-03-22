В Минске покажут антигламурный мюзикл для всей семьи. Стоит сходить?

Источник материала: Tut.by

Ищете спектакль, на который можно было бы сходить с ребенком? Тогда эта новость для вас. Семейный мюзикл «Голубой щенок» покажут 27 марта в столичном Дворце культуры профсоюзов . Рассказываем, почему стоит сходить на спектакль о детском буллинге, щенке голубого цвета и львином гламуре.



Фото предоставлено организаторами

Когда мы выбираем на какой спектакль сходить с ребенком, часто задаемся вопросом: а насколько сказки нашего детства интересны для нынешнего поколения маленьких зрителей? Антигламурный мюзикл «Голубой щенок» — это не просто возвращение на сцену героев популярного советского мультфильма, которому, кстати, в этом году исполняется 45 лет. Это увлекательная история, созвучная сегодняшнему дню.

Непохожий на других щенок голубого цвета живет на собачьем острове. Он очень хочет найти себе друзей, но вместо этого подвергается насмешкам и травле со стороны остальных собак. А все из-за того, что он не похож на всех. В это время на далеком африканском острове царь зверей Лев устал от местной экзотики. И составляет новую коллекцию экзотических животных, похищая диковинных зверей со всего мира. В царском зоопарке уже есть австралийский Кенгуру, русский Медведь, китайская Панда, Рыба-пила и даже Конь в пальто. Не хватает только собаки необычного цвета.

К тому же его супруга — Светская Львица — стремительно теряет подписчиков в Instagram. И для того, чтобы поднять к себе интерес и повысить количество лайков, звезде гламура нужна именно такая собачка. За похищение берутся Черный кот и Злой пират, а руководит этой спецоперацией личный стилист Львицы Хам Хамелеон Великий.

Так начинается спектакль. Узнать, как дальше развивались события, вы сможете посетив спектакль «Территории мюзикла». Потому что авторы сценической версии поэт Юрий Энтин и композитор Геннадий Гладков написали мюзикл «Голубой щенок» специально для этого театра.

Вас ждет история о коварном предательстве и настоящей дружбе, семейный скандал, вероломное похищение, конкурс красоты «Дама с собачкой» и даже пластическая операция. А еще любимые мелодии из мультфильма и новые хиты, яркие персонажи и, конечно, хеппи-энд.



Фото предоставлено организаторами



Фото предоставлено организаторами



Фото предоставлено организаторами



Фото предоставлено организаторами

Премьера мюзикла состоялась в 2016 году. На ней присутствовал поэт Юрий Энтин. В одном из своих интервью он назвал спектакль «Территории мюзикла» «реабилитацией» произведения.

Напомним, в конце 90-х — начале 2000-х вокруг «Голубого щенка» разразилось несколько скандалов. В невинной детской сказке пытались увидеть двусмысленный подтекст. А в январе 2020 года внук Алисы Фрейндлих (именно она стала голосом мультипликационного щенка) поставил свою версию спектакля в московском театре Олега Табакова.

Когда: 27 марта, 15.00

Где: Дворец культуры профсоюзов (пр-т Независимости, 25)

Сколько: от 10 рублей Купить билет