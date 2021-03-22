Как понять, что у вас тревожное расстройство и как его лечить

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Тревожное расстройство — распространенная патология, которая сильно сказывается на жизни человека. Но как понять, вы просто часто нервничаете или пора обращаться к специалисту? На этот и другие вопросы о тревоге HEALTH.TUT.BY ответила психотерапевт Анастасия Перейра.

Анастасия Перейра Врач психиатр-нарколог, психотерапевт второй категории, гештальт-терапевт

Что такое тревожное расстройство? Тревожное расстройство — это психическое расстройство, проявляющееся патологическими состояниями, которые возникают без каких-то видимых причин. То есть у человека с определенной периодичностью бывают приступы острой тревоги, панические атаки, избегающее поведение, тревожное ожидание, но он не понимает, чем это вызвано, и не может найти причину. Расстройством считается то тревожное состояние, которое сохраняется достаточно продолжительное время, когда оно вредит и физической, и социальной жизни человека.

Какими бывают симптомы тревожного расстройства? Их можно разделить на соматические и психологические. Соматические: дрожь и подергивания конечностей;

ощущение нехватки воздуха;

мышечное напряжение;

повышенная утомляемость;

учащенное сердцебиение;

гиперемия или, наоборот, бледность кожи;

или, наоборот, бледность кожи; ощущение кома в горле;

диарея;

повышенная потливость;

похолодание рук и ног . Психологические симптомы: ощущение опасности;

снижение способности концентрации внимания;

сильная настороженность;

сниженная сексуальная активность;

нарушения сна.

Если человек часто нервничает — это расстройство? Здесь нужно понимать, что такое тревога. Когда человек просто нервничает, он знает причину своего состояния. А тревога — это состояние, у которого нет объекта, это наша первичная и естественная реакция на что-то происходящее извне, базовая реакция на угрозу. Тревога всегда стремится обрести свой объект, то есть превратиться в страх — состояние, в котором мы понимаем, чего боимся. И если долгое время тревога не переходит в состояние объективности и просто сохраняется в человеческой жизни, дополняет весь его фон — это проблема, с которой нужно разбираться.

Что нужно делать, если я подозреваю у себя тревожное расстройство? Нужно идти к врачу. Чаще всего с такими симптомами люди идут сначала к неврологу или терапевту, потому что их больше беспокоят физические проявления болезни, и уже эти специалисты перенаправляют их к психотерапевту. Этот путь можно сократить и сразу обратиться за психологической помощью.

С тревожным расстройством могут положить в больницу? Тревожные расстройства практически не являются показателем для госпитализации, их лечат на уровне диспансера. Лечение в стационаре возможно только при состоянии, когда это последний выход, и только при согласии пациента.

Как лечат тревожное расстройство? Чаще всего это медикаменты и психотерапевтическая помощь — все зависит от степени выраженности расстройства и того, что привело к нему. Если симптомы незначительны и причина тревоги в естественных изменениях в жизни человека — переезд, разрыв отношений, смена работы и т.п., лучший вариант — психологическая помощь, сеансы психотерапии. В другой, более сложной ситуации к психотерапии добавляют прием медикаментов, которые дополнительно улучшают физическое состояние. Лечение без психотерапии и только лекарствами возможно, но не рекомендуется, так как если не найти причину расстройства и не устранить ее или не научиться ее проживать, после отмены лекарств все может вернуться.

Если купить и пропить простые успокоительные, это поможет? Я вообще против приема препаратов без назначения врача, даже если они продаются без рецепта. Часть успокоительных действует на угнетение центральной нервной системы — человек становится спокойным, сонливым, он меньше реагирует на раздражители, но есть и такие препараты, которые могут только больше взбудоражить. Ко всему нужен индивидуальный подход, не стоит надеяться на то, что «соседу помогло».

Тревожное расстройство можно вылечить полностью? Если его причиной стал изменяющийся фон у человека, мы эту причину обозначаем и разрешаем проблему или учимся с ней жить. При условии, что человек способствует изменениям, то да, тревожное расстройство можно вылечить. Но если мы будем заниматься исключительно избавлением от симптомов, результата это не даст — через какое-то время появятся новые проявления расстройства.

Что будет, если расстройство вообще не лечить? Тревога будет нарастать и выливаться в более серьезные проблемы. Тревога — это стресс. А постоянный стресс влияет на гормональную систему организма. Длительные физические симптомы перерастут в самостоятельную патологию: могут начаться проблемы с сердечной системой, с кожей, пищеварительным трактом, и это повлечет за собой необходимость подключения узких специалистов для лечения. То же самое и с психологическими симптомами — к тревожному расстройству подключатся другие: депрессия, расстройства пищевого поведения и т.д.

Если полностью вылечить тревожное расстройство, оно может появиться снова? Тревожное расстройство, которое ушло, — это не вакцина на всю оставшуюся жизнь, человек все равно будет попадать в ситуации, когда ему будет тревожно. Вопрос в том, как он будет с этим справляться и что он будет с этим делать, имея прежний опыт. Если он понял механизмы своей психики и реакцию на определенные ситуации, знает, почему в прошлый раз все переросло в расстройство, — то у него больше шансов не дойти до такого состояния снова.

Как понять, что у моего близкого тревожное расстройство? Если ваш близкий человек постоянно в напряжении, он жалуется на физические симптомы, ему тяжело дышать, он плохо спит, у него тревожные сны, он часто просыпается, не ест, как раньше; если вы знаете, что у него есть объективные проблемы (сложности в отношениях, в семье, на работе), если вы замечаете, что у него скачет настроение, что он плохо концентрируется, — есть повод предполагать расстройство. В этом случае лучшее, что вы можете сделать, — поинтересоваться, все ли у него хорошо, не замечает ли он сам, что что-то не так, нуждается ли он в помощи. Если мы видим, что это не прекращается, вы можете предложить сходить вместе с ним к специалисту за психологической помощью или даже просто к терапевту. Главное, чтобы человек был согласен, насильно тащить по врачам его не нужно.

Что нужно делать, чтобы избежать тревожного расстройства? Разрешать себе тревожиться. Если мы осознанно позволяем себе испытывать тревогу (с полным пониманием того, что эти чувства нормальны и мы имеем право их испытывать), у нас меньше риска уйти в патологию. Нужно заботиться о себе, делать то, что приятно для нас, доставляет удовольствие. Иметь в окружении людей, которые будут поддерживать, а не разрушать. Которые будут говорить: «Ты можешь быть слабым, ты можешь тревожиться», — а не: «Ну, ничего страшного, у меня тоже так было, перестань об этом думать. Тебе надо. Ты должен. Ляг поспи — завтра все пройдет». Для людей, которые сталкиваются с тревожным состоянием, очень важно вернуть в норму базовые потребности: сон, еда, отдых. Если они нарушены, мы постоянно будем находиться в биологическом возбуждении, нам будет очень тяжело что-то сделать. Ну и, конечно, важно убирать любые пищевые моменты, которые способствуют возбуждению: кофеиносодержащие напитки, алкоголь, быстрые углеводы, все, что еще больше поддерживает тревогу.