ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Трагедия в Гродненском университете: внезапно умер студент из Туркменистана

22.03.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вечером 21 марта в новом общежитии Гродненского государственного университета им. Я.Купалы, расположенного на кольцевой развязке улиц Дубко и Дзержинского, произошла трагедия. Там умер студент.

В УВД Гродненского облисполкома Блогу Гродно s13.ru подтвердили эту информацию, сообщив, что смерть иностранного студента не носит криминальный характер.

— Около 19.30 поступила информация о том, что студенту стало плохо в душе, ранее у него фиксировались проблемы со здоровьем, - отметили в областной милиции.

Как рассказали s13.ru одногруппники погибшего, он был гражданином Туркменистана, учился на 4-ом курсе. Ранее парень жаловался на головные боли, 16 марта ему даже вызывали скорую, сотрудники которой поставили диагноз ОРВИ. В день трагедии он пошел в душ и долго не выходил оттуда, там его и обнаружили без сознания.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 21 марта в новом общежитии Гродненского государственного университета им. Я.Купалы, расположенного на кольцевой развязке улиц Дубко и Дзержинского,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Турецкая лира рухнула на 17% после решения Эрдогана уволить главу ЦБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by