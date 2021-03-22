Трагедия в Гродненском университете: внезапно умер студент из Туркменистана

В УВД Гродненского облисполкома Блогу Гродно s13.ru подтвердили эту информацию, сообщив, что смерть иностранного студента не носит криминальный характер.





— Около 19.30 поступила информация о том, что студенту стало плохо в душе, ранее у него фиксировались проблемы со здоровьем, - отметили в областной милиции.





Как рассказали s13.ru одногруппники погибшего, он был гражданином Туркменистана, учился на 4-ом курсе. Ранее парень жаловался на головные боли, 16 марта ему даже вызывали скорую, сотрудники которой поставили диагноз ОРВИ. В день трагедии он пошел в душ и долго не выходил оттуда, там его и обнаружили без сознания.