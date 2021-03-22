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Хомутовский о задержании многодетной матери: Правосудие восторжествует!

22.03.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский специалист Василий Хомутовский прокомментировал задержание силовиками многодетной матери.



«No comments... И сколько еще пострадавших семей? Правосудие восторжествует! Течение времени неумолимо», – заявил Хомутовский.

Напомним, 18 марта жительницу Жданович Минского района Ольгу Золотарь (на фото) задержал ГУБОПиК. В милиции заявили, что женщина была администратором местного дворового чата и с лета прошлого года организатором несанкционированных массовых мероприятий - чаепитий, прогулок, концертов.
 
 
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Белорусский специалист Василий Хомутовский прокомментировал задержание силовиками многодетной матери.
 
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