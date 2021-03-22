Хомутовский о задержании многодетной матери: Правосудие восторжествует!









«No comments... И сколько еще пострадавших семей? Правосудие восторжествует! Течение времени неумолимо», – заявил Хомутовский.





Напомним, 18 марта жительницу Жданович Минского района Ольгу Золотарь (на фото) задержал ГУБОПиК. В милиции заявили, что женщина была администратором местного дворового чата и с лета прошлого года организатором несанкционированных массовых мероприятий - чаепитий, прогулок, концертов.