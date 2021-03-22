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Доллар начал неделю ростом до максимума за 12 дней

22.03.2021 11:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар начал неделю ростом до максимума за 12 дней
Иллюстративное фото
Белорусский рубль уже третий раз открывает торги укреплением к корзине валют. Утром 22 марта она подешевела ещё на 0,06% до минимума за 39 дней.

По итогам минувшей недели валютная корзина подешевела на эти же 0,06%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:17:

Курс доллара вырос на 0,0071 BYN до 2,6042 BYN/USD — максимума за 12 дней.

Доллар неторопливо дорожает уже пятый раз за последние семь торгов. За это время его курс поднялся всего на 0,0110 BYN.

Курс евро снизился на 0,0041 BYN до 3,0937 BYN/EUR.

Евро за последние 12 торгов дешевеет уже 10-й раз. Стоимость евровалюты за это время обвалилась на 0,0592 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0086 BYN до 3,4980 BYN/100 RUB — минимума почти за месяц.

Рубль РФ дешевеет уже четвёртый день подряд, а до этого он находился на максимуме за 195 дней.

Московская биржа


Торги утром в понедельник открылись для доллара на уровне 74,45 российских рублей. Приблизительно такой же была стоимость доллара утром в минувшую пятницу.

Курс евро снизился до 88,48 российских рублей. Это почти на 30 копеек ниже, чем в начале пятничных торгов.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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А рубль РФ упал до минимума за 28 дней.
 
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