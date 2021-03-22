Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар начал неделю ростом до максимума за 12 дней А рубль РФ упал до минимума за 28 дней.

По итогам минувшей недели валютная корзина подешевела на эти же 0,06%.По даннымпо состоянию на 10:17:Курс доллара вырос на 0,0071 BYN до 2,6042 BYN/USD — максимума за 12 дней.Доллар неторопливо дорожает уже пятый раз за последние семь торгов. За это время его курс поднялся всего на 0,0110 BYN.Курс евро снизился на 0,0041 BYN до 3,0937 BYN/EUR.Евро за последние 12 торгов дешевеет уже 10-й раз. Стоимость евровалюты за это время обвалилась на 0,0592 BYN.Курс российского рубля упал на 0,0086 BYN до 3,4980 BYN/100 RUB — минимума почти за месяц.Рубль РФ дешевеет уже четвёртый день подряд, а до этого он находился на максимуме за 195 дней.Торги утром в понедельник открылись для доллара на уровне 74,45 российских рублей. Приблизительно такой же была стоимость доллара утром в минувшую пятницу.Курс евро снизился до 88,48 российских рублей. Это почти на 30 копеек ниже, чем в начале пятничных торгов.