Питт отреагировал на обвинения Джоли в домашнем насилии

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американский актер Брэд Питт отреагировал на обвинения экс-супруги Анджелины Джоли и сына Мэддокса в насилии: со слов источников разочарованию актера нет конца.

Питт и Джоли продолжают делить детей после развода пятилетней давности. Недавно Джоли решила обвинить Питта в домашнем насилии и заручилась поддержкой приемного сына. Оказалось, что в 2016 году между юноши и Питтом произошел неприятный инцидент, который всплыл во время недавних показаний Мэддокса против звездного отца.

Журналисты решили выяснить, как к происходящему относится сам "виновник торжества": о реакции Питта на обвинения сына и бывшей жены в насилии рассказал источник издания Page Six.

"Он абсолютно разбит из-за того, что его семья пошла на этот шаг. Этот брак и без того оставил множество плохих воспоминаний", - высказался близкий друг Питта.

Также инсайдер отметил, что Питт давно усвоил жизненный урок и даже отказался от источника всех своих проблем - алкоголя.

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