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Питт отреагировал на обвинения Джоли в домашнем насилии
22.03.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Американский актер Брэд Питт отреагировал на обвинения экс-супруги Анджелины Джоли и сына Мэддокса в насилии: со слов источников разочарованию актера нет конца.
© AFP 2020 / TIZIANA FABI
Питт и Джоли продолжают делить детей после развода пятилетней давности. Недавно Джоли решила обвинить Питта в домашнем насилии и заручилась поддержкой приемного сына. Оказалось, что в 2016 году между юноши и Питтом произошел неприятный инцидент, который
Журналисты решили выяснить, как к происходящему относится сам "виновник торжества": о реакции Питта на обвинения сына и бывшей жены в насилии рассказал источник издания Page Six.
"Он абсолютно разбит из-за того, что его семья пошла на этот шаг. Этот брак и без того оставил множество плохих воспоминаний", - высказался близкий друг Питта.
Также инсайдер отметил, что Питт давно усвоил жизненный урок и даже отказался от источника всех своих проблем - алкоголя.
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Близкие источники из окружения секс-символа Голливуда рассказали о его реакции на "наступление" экс-возлюбленной при поддержке 19-летнего сына.
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