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По информации правозащитников, не менее 10 человек задержано в минувшее воскресенье в Минске

22.03.2021 11:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Не менее 10 человек задержано в Минске 21 марта, сообщает spring96.org.

По информации правозащитников, не менее 10 человек задержано в минувшее воскресенье в Минске

Так, 29-летнего Юрия Кувшинова задержали за наклейку с гербом «Погоня» на рюкзаке. Сотрудники Ленинского РУВД посчитали, что он таким образом проводил пикетирование.

Несколько человек задержаны вечером в столичной Чижовке, в том числе Людмила Левкина 1964 года рождения, Елена Король (1965), Жанна Макаревич, Александра Меджидова (1984). Их доставили в Заводское РУВД. Сегодня пройдут суды над ними.

Также 21 марта была задержана жена журналиста Ильи Добротвора, мать пятерых детей Инна Добротвор. 

Днем в воскресенье на площади Независимости у Красного костела был задержан Александр Прушинский, известный как «граф Прушинский». Он раздавал листовки по случаю предстоящего Дня Воли. Его отвезли в Первомайское РУВД, где продержали шесть часов. В отношении Прушинского составлен административный протокол.

В микрорайоне Новая Боровая задержаны минимум два человека. Так, УВД Минского облисполкома сообщило, что 21 марта в Минске задержан 38-летний местный житель, который забрался на мачту с государственным флагом на крыше одного из домов в Новой Боровой. Мужчина занимается строительными работами на высоте. Во время вчерашних работ на крыше строитель забрался на флагшток, его товарищи сняли это на телефон. В его отношении составили протокол за мелкое хулиганство по ст. 19.1 КоАП.

Также 21 марта в Минске задержан председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, его доставили в изолятор в 1-м переулке Окрестина. Он выступил одним из заявителей празднования Дня Воли в Минске 25 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Не менее 10 человек задержано в Минске 21 марта, сообщает spring96.org.
 
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