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Минфин предлагает изменить налоговые режимы для малого и среднего бизнеса

22.03.2021 11:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Об этом сказано в статье министра финансов Беларуси Юрия Селиверстова, которая опубликована в ведомственном издании Минфина «Финансы. Учет. Аудит».

Минфин предлагает изменить налоговые режимы для малого и среднего бизнеса

Как отмечает руководитель министерства, в части налоговой политики назрела необходимость устранить «внутренние искажения».

Минфин предлагает решить эту проблему за счет упорядочения множественности преференциальных налоговых режимов посредством их трансформации в единый.

Кроме того, отметил министр, необходимо расширить налоговую базу за счет отмены льгот при одновременном совершенствовании порядка уплаты основных налогов.

«Цель данных мероприятий — создать вместо многочисленных налоговых льгот комфортные условия для субъектов хозяйствования, исключающие налогообложение инвестиций и обеспечивающие поступления в бюджет только с реально получаемых доходов», — отметил Селиверстов.

Также Минфин считает целесообразным установить четкую градацию категорий малого и среднего предпринимательства (самозанятых, индивидуальных предпринимателей и микропредприятий) и ввести для них простой налоговый режим, при котором сумма изъятий станет соразмерна получаемым доходам.

Юрий Селиверстов подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы минимизировать практику, когда индивидуальных предпринимателей вовлекают в различные схемы для налоговой оптимизации и выведения из оборота наличных денежных средств в условиях множественности преференциальных режимов и добровольности их применения.

«Безусловно, перечисленные шаги должны быть подкреплены дальнейшим совершенствованием налогового администрирования, его упрощением и цифровизацией», — отмечает в своей статье министр финансов.

 

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

 

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Об этом сказано в статье министра финансов Беларуси Юрия Селиверстова, которая опубликована в ведомственном издании Минфина «Финансы. Учет. Аудит».
 
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