|
Минфин предлагает изменить налоговые режимы для малого и среднего бизнеса
Источник материала: Навiны
Об этом сказано в статье министра финансов Беларуси Юрия Селиверстова, которая опубликована в ведомственном издании Минфина «Финансы. Учет. Аудит».
Как
Минфин предлагает решить эту проблему за счет упорядочения множественности преференциальных налоговых режимов посредством их трансформации в единый.
Кроме того, отметил министр, необходимо расширить налоговую базу за счет отмены льгот при одновременном совершенствовании порядка уплаты основных налогов.
«Цель данных мероприятий — создать вместо многочисленных налоговых льгот комфортные условия для субъектов хозяйствования, исключающие налогообложение инвестиций и обеспечивающие поступления в бюджет только с реально получаемых доходов», — отметил Селиверстов.
Также Минфин считает целесообразным установить четкую градацию категорий малого и среднего предпринимательства (самозанятых, индивидуальных предпринимателей и микропредприятий) и ввести для них простой налоговый режим, при котором сумма изъятий станет соразмерна получаемым доходам.
Юрий Селиверстов подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы минимизировать практику, когда индивидуальных предпринимателей вовлекают в различные схемы для налоговой оптимизации и выведения из оборота наличных денежных средств в условиях множественности преференциальных режимов и добровольности их применения.
«Безусловно, перечисленные шаги должны быть подкреплены дальнейшим совершенствованием налогового администрирования, его упрощением и цифровизацией», — отмечает в своей статье министр финансов.
Использованы стоковые изображения от
Подписывайтесь и читайте нас в
|
Свежие газеты
Архив (Разное)