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Партизаны массово распространяют национальную символику
Источник материала: Хартия'97
Партизаны массово распространяют национальную символику
До Дня Воли осталось три дня.
Белорусы активно готовятся к 25 марта.
- В каждом городе, в каждой деревне, в каждом посёлке — партизаны распространяют национальную символику и протестные стикеры, пишет телеграм-канал
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До Дня Воли осталось три дня.
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