Источник материала: Хартия'97

Турецкая лира рухнула на 17% после решения Эрдогана уволить главу Центробанка 2 22.03.2021, 11:09

Фото: Murad Sezer / Reuters

Наджи Агбал успел проработать на своем посту чуть больше пяти месяцев.

Турецкая лира обвалилась на открытии торгов в понедельник после того, как президент страны Реджеп Эрдоган уволил главу центрального банка через два дня после повышения ключевой ставки, пишет finanz.ru .

Курс доллара к лире с 7,22 лиры за доллар в пятницу подскочила до 8,3415 доллара и едва не обновил исторический минимум, показанный в ноябре прошлого года.

Рынку «предстоит долгий и черный понедельник», сказал Reuters управляющий хедж-фондом на турецком рынке.

Эрдоган уволил третьего главу ЦБ за последние два года. Наджи Агбал успел проработать на своем посту чуть больше пяти месяцев и лишился его после того, как в четверг повысил ключевую ставку с 15% до 17% годовых.

За время в должности Агбал увеличил стоимость займов почти вдвое, чтобы оставить обвал лиры и затормозить инфляцию, достигающую двузначных значений при цели ЦБ в 5%.

Агбал на 180 градусов развернул денежную политику в Турции после своего предшественника - Мурата Уйсала, пытавшегося воплотить в жизнь нетрадиционные экономические представления президента Реджепа Эрдогана, по мнению которого, повышение ставок не тормозить инфляцию, а разгоняет ее.

За два года на посту главы ЦБ Уйсал втрое снизил ключевую ставку - с 24% до 8% годовых - и воздерживался от ужесточения даже после того, как пандемия обрушила экспортные доходы турецкой экономики, оставив ее с «дырой» в платежном балансе размером 4-5 млрд долларов в месяц.

Смена главы ЦБ в ноябре прошлого года и ужесточение политики остановили обвал лиры и вернули доверие, теперь же «все разрушено», говорит глава стратегии Coex Partners Хенрик Гюлльберг.

Новый глава центробанка Шахаб Кавчиоглу, профессор университета в Мармаре, - убежденный сторонник низких ставок, активно критиковавший действия последней команды в ЦБ.

«Оптимизм по лире держался на ожиданиях, что центробанк хотя бы какое-то время удержит ставки высокими, теперь же быков найти будет трудно», - говорит Гюлльберг.

«Вмешательства Эрдогана в политику ЦБ всегда оборачивались неприятностями», - говорит экономист Bloomberg Economics Зиад Дауд.

Хотя Кавчиоглу заверил глав крупнейших турецких банков, что не планирует экстренно снижать ставку, «восстановить доверие рынка ему будет трудно», говорит Дауд.

Что касается лиры, то ее придется спасть интервенциями, с которыми в ближайшее время, скорее всего, выступят турецкие банки, считает стратег BlueBay Asset Management Тимоти Эш.

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