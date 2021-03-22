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НХЛ: «Нью-Джерси» с Шаранговичем обыграл «Питтсбург» в овертайме
Источник материала: Хартия'97
НХЛ: «Нью-Джерси» с Шаранговичем обыграл «Питтсбург» в овертайме
Белорусский хоккеист пять раз бросил по воротам противников.
"Нью-Джерси" на выезде обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ, сообщает
Белорусский форвард "дьяволов" Егор Шарангович провел на льду 19.04, пять раз бросил по воротам противников и завершил встречу с единицей в графе "плюс-минус".
"Нью-Джерси" с 26 очками идет седьмым в таблице "Востока".
Питтсбург — Нью-Джерси — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Шайбы: 1:0 — Кросби (Гюнтцель, Раст, 3.37). 1:1 — Ватанен (Куокканен, Зэйджак, 24.48). 1:2 — Братт (Заха, Смит, 62.50).
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Белорусский хоккеист пять раз бросил по воротам противников.
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