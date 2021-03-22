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Белорусы вошли в 2021 год с ростом платежей по долгам

22.03.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы вошли в 2021 год с ростом платежей по долгам

  • 22.03.2021, 10:30
Белорусы вошли в 2021 год с ростом платежей по долгам

Появилась первая информация о выплатах флагманов по кредитам и займам.

В этой статистике полно негатива для предприятий Беларуси, пишет сайт banki24.by.

В январе 2021 года крупные и средние компании страны направили на погашение кредитов и займов 5,893 млрд BYN. По сравнению с аналогичным месяцем 2020 года сумма платежей по долгам увеличилась на 8,4%. Доля погашенного долга в выручке составила 27,6%.

Больше всех заплатили по кредитам и займам организации Гомельской области — 1,889 млрд BYN. Также флагманы Гомельщины заняли первое место по темпам роста платежей к 2020 году — их выплаты выросли вдвое.

Гомельская область захватила печальное лидерство и по удельной долговой нагрузке. В расчете на 100 BYN выручки платежи гомельчан составили 55,6 BYN. Такой скачок перечислений кредиторам объясняется операциями по господдержке БМЗ в Жлобине.

Минские флагманы направили кредиторам 1,310 млрд BYN. Относительно 2020 года размер платежей сократился на 6%. Удельная долговая нагрузка в Минске составила 18,1% от выручки.

Меньше, чем в столице, были нагружены выплатами по кредитам и займам только компании из Брестской области, где удельная нагрузка составила 16,4% выручки. Также брестчане направили на погашение долгов меньше всего денег — 347,6 млн BYN.

По сравнению с 2020 годом количество денег, отданных кредиторам на Брестчине, снизилось на 13,6%. В свое время Брестскую область меньше всего затронула так называемая комплексная модернизация.

В остальных областях платежи по кредитам и займам были следующими: Витебская область — 469,8 млн BYN (минус 37,7% к 2020-му), Гродненская — 466,9 млн BYN (минус 36,4%), Минская — 948,1 млн BYN (+10,9%), Могилевская — 462,7 млн BYN (+24,6%). Удельная долговая нагрузка в обозначенных областях составила 22,2%, 23,7%, 30,3% и 32,7% от выручки.

Основную сумму долгов кредиторам отдала белорусская промышленность — 3,911 млрд BYN (+17,5%). На эти цели промышленники перечислили 36,1% от выручки.

Главный прирост выплат внутри промышленности дала металлургия. В этой отрасли флагманы перечислили кредиторам 1,115 млрд BYN. Рост выплат к 2020 году составил 5,4 раза, а доля платежей в выручке — 212,4%. Как уже упомянуто выше, скачок обусловлен господдержкой БМЗ.

Крупные и средние предприятия сельского хозяйства отдали кредиторам 205,5 млн BYN (+17,4%), строительства — 137,9 млн BYN (минус 6,9%), оптовой торговли — 538.5 млн BYN (минус 25,2%), розничной торговли — 464,8 млн BYN (+22,7%), транспорта — 238,5 млн BYN (минус 3,3%).

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Теги: Минск
 
 
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