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Видеофакт: Как отмечали День Воли в 1993 году
Источник материала: Хартия'97
Видеофакт: Как отмечали День Воли в 1993 году
Очень красиво и торжественно.
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Одними из организаторов мероприятий были Василь Быков, глава Верховного Совета Станислав Шушкевич, старшина Рады БНР Язэп Сажич, Нил Гилевич, Левон Борщевский, и другие.
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Очень красиво и торжественно.
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