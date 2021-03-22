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Видеофакт: Как отмечали День Воли в 1993 году

22.03.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Видеофакт: Как отмечали День Воли в 1993 году

  • 22.03.2021, 10:27
Видеофакт: Как отмечали День Воли в 1993 году
фото: SVABODA.ORG

Очень красиво и торжественно.

Telegram-канал «Баста!» предлагает вспомнить, как белорусы отмечали День Воли в 1993 году.

Одними из организаторов мероприятий были Василь Быков, глава Верховного Совета Станислав Шушкевич, старшина Рады БНР Язэп Сажич, Нил Гилевич, Левон Борщевский, и другие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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Очень красиво и торжественно.
 
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