Источник материала: Хартия'97

Видеофакт: Как отмечали День Воли в 1993 году 22.03.2021, 10:27

фото: SVABODA.ORG

Очень красиво и торжественно.

Telegram-канал «Баста!» предлагает вспомнить, как белорусы отмечали День Воли в 1993 году.

Одними из организаторов мероприятий были Василь Быков, глава Верховного Совета Станислав Шушкевич, старшина Рады БНР Язэп Сажич, Нил Гилевич, Левон Борщевский, и другие.

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