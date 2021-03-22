Источник материала: Хартия'97

Флагман распилов и воровства 1 Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

22.03.2021, 10:22

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Крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"

Как говорится, семь футов над килем!

С того дня, когда флагман российского флота, авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" был отправлен в ремонт, я писал о том, что этот ремонт может оказаться последним в не особо славной истории данного корабля. И со временем мои слова стали подтверждаться целой чередой инцидентов, которые происходили как на крейсере, так и с крейсером.

Так, 30 октября 2018 года, при выводе "Адмирала Кузнецова" из плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе, произошло ЧП, по результатам которого сам плавучий док, единственный подобный в России, затонул, а на палубу авианосца рухнул один из кранов. Это происшествие значительно отодвинуло сроки сдачи авианесущего крейсера в строй, поскольку нужно было не только проводить дополнительные ремонтные работы после падения крана, но и решать, чем заменить ПД-50, хотя официальные лица все в один голос утверждали, что данный инцидент на сроки сдачи крейсера не повлияет.

В декабре 2019 года, при проведении огневых работ в 1-м энергоотсеке корабля вспыхнул пожар, уничтоживший 500 кв. метров крейсера. Официальные лица не уделили этому пожару особого внимания, хотя было понятно, что этот инцидент нанес не только урон кораблю и дополнительную финансовую нагрузку на ремонтные работы, но и отодвинул их финал еще дальше.

А буквально на днях выяснилось, что был арестован генеральный директор АО "10-й ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод" по подозрению в хищении 45 млн рублей, которые были выделены предприятию на реконструкцию "Адмирала Кузнецова".

Фактически, хотя бы в 2021 году, так или иначе, но стал ясен смысл существования российского авианесущего крейсера, со всего одним боевым походом за всю историю и бесконечной хронологией ремонтов. Смысл, заключающийся в возможности осваивать и разворовывать бюджетные средства, выделяемые на эту "гордость" ВМФ. Как никак, а по итогам всех тех коллизий, что произошли с авианосцем, сумма затраченных на его ремонт средств уже превысила 100 млрд рублей. А на таких транзакциях можно очень неплохо наживаться еще не один год подряд в эпоху жестких санкционных ограничений и тотального экономического упадка в стране.

Как говорится, семь футов над килем!

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, "Информационное сопротивление"

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