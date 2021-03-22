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В Мозыре бастовали работники рейсовых автобусов?

22.03.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Мозыре бастовали работники рейсовых автобусов?

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  • 22.03.2021, 10:18
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В Мозыре бастовали работники рейсовых автобусов?

Telegram-каналы сообщают, что на днях не вышли в рейс восемь автобусов.

Источники на МНПЗ говорят о том, что прибыльный внутренний рынок сейчас переключен на «Нафтан». В связи с этим предприятие экономические показатели резко просели (еще один яркий пример забыты деда про народец: своим можно продавать дороже), пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Как следствие, временно приостановлены некоторые пункты коллективного договора. Так, с недавних пор заморожены выплаты для обучения, по поводу бракосочетания, рождения ребенка или проводов в армию. Зато сохраняется выплата в связи с похоронами близких родственников. Умирать в этой стране можно, все остальное – нет. Особенно, если нет разрешения исполкома.

Канал «Народны дэпутат» говорит о том, что на днях в Мозыре не вышли в рейс 8 автобусов. У нас такой информации нет. Но не удивимся. Мы уже писали про забастовку спецавтотранспорта в Витебске. Экономическая ситуация продолжит давить, особенно в регионах, где под вопрос становится извечный белорусский дзен – чарка и шкварка.

А это уже опасно. Понимают это и в Администрации пересидента. Задача – любыми способами задавить забастовочное движение в зародыше. Для деда любые предприятия – это про не прибыль. Это про власть над людьми. Контракты, арендное жилье, распределение, бонус за госпрофсоюз, подъемные за новый контракт, премия к Новому году – это все инструменты, чтобы никто никуда не мог дернуться. Гайки закручены на максимум, каждый новый оборот может сорвать резьбу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Витебск
 
 
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Telegram-каналы сообщают, что на днях не вышли в рейс восемь автобусов.
 
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