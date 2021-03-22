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В Мозыре бастовали работники рейсовых автобусов?
Источник материала: Хартия'97
В Мозыре бастовали работники рейсовых автобусов?
Telegram-каналы сообщают, что на днях не вышли в рейс восемь автобусов.
Источники на МНПЗ говорят о том, что прибыльный внутренний рынок сейчас переключен на «Нафтан». В связи с этим предприятие экономические показатели резко просели (еще один яркий пример забыты деда про народец: своим можно продавать дороже), пишет Telegram-канал
Как следствие, временно приостановлены некоторые пункты коллективного договора. Так, с недавних пор заморожены выплаты для обучения, по поводу бракосочетания, рождения ребенка или проводов в армию. Зато сохраняется выплата в связи с похоронами близких родственников. Умирать в этой стране можно, все остальное – нет. Особенно, если нет разрешения исполкома.
Канал
А это уже опасно. Понимают это и в Администрации пересидента. Задача – любыми способами задавить забастовочное движение в зародыше. Для деда любые предприятия – это про не прибыль. Это про власть над людьми. Контракты, арендное жилье, распределение, бонус за госпрофсоюз, подъемные за новый контракт, премия к Новому году – это все инструменты, чтобы никто никуда не мог дернуться. Гайки закручены на максимум, каждый новый оборот может сорвать резьбу.
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Telegram-каналы сообщают, что на днях не вышли в рейс восемь автобусов.
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