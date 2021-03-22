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Фотофакт. Тихановская и литовские топ-чиновники на месте казни Калиновского

22.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Светлана Тихановская вместе с премьером Литвы Ингридой Шимоните, председателем Парламента Викторие Чмилите и руководителем комитета по иностранным делам Жигимантасом Павильонисом возложили цветы в Лукишках — месте казни Кастуся Калиновского.

Фотофакт. Тихановская и литовские топ-чиновники на месте казни Калиновского

Фотофакт. Тихановская и литовские топ-чиновники на месте казни Калиновского

После этого участники церемонии направились в Сейм, сообщает телеграм-канал Тихановской. Сегодня проходит международный Форум Калиновского, посвященный поиску мирного решения кризиса в Беларуси.

 
 
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Они возложили цветы в Лукишках и направились в Сейм на форум, посвященный поиску мирного решения кризиса в Беларуси.
 
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