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Фотофакт. Тихановская и литовские топ-чиновники на месте казни Калиновского
22.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Светлана Тихановская вместе с премьером Литвы Ингридой Шимоните, председателем Парламента Викторие Чмилите и руководителем комитета по иностранным делам Жигимантасом Павильонисом возложили цветы в Лукишках — месте казни Кастуся Калиновского.
После этого участники церемонии направились в Сейм,
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Они возложили цветы в Лукишках и направились в Сейм на форум, посвященный поиску мирного решения кризиса в Беларуси.
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