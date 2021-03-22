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BMW E38 в состоянии «как новая» продают почти за 80 тысяч долларов
Источник материала: Onliner
Обычно представительские седаны типа Mercedes S-Class и BMW 7-Series стремительно дешевеют с первого дня после выезда из шоурума. Но этот экземпляр Е38 ломает привычную схему. Сейчас старую «семерку» пытаются продать в США за $79,5 тысячи.
Седан выставлен на продажу в Нью-Джерси. Это удлиненная версия BMW 740iL 2000 года выпуска, находящаяся в первозданном состоянии. В описании говорится, что машина настолько хорошо сохранилась, что «Вас охватывает тот самый аромат новой машины, как только вы открываете дверь».
Автомобиль находится в заводской комплектации без каких-либо переделок. Единственное, что здесь поменялось за два десятилетия, — это указатели поворотов. Старые потеряли свой блеск, и их заменили на оригинальные новые.
Нынешний владелец Е38 купил ее у коллекционера в Северной Каролине. Автомобиль практически всю свою жизнь стоял в гараже. Но два раза в месяц владелец выезжал на нем, чтобы прогреть мотор и сохранить всю техническую часть в рабочем состоянии. Машина также проходила все необходимые ТО. Покупателем данного экземпляра может быть как коллекционер, так и просто богатый фанат старых немецких машин, который купит Е38, чтобы на ней ездить.
синий, седан, бензин 2.8 л, автоматическая, задний привод
серый, седан, дизель 2.5 л, автоматическая, задний привод
синий, седан, бензин 3.5 л, автоматическая, задний привод
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Обычно представительские седаны типа Mercedes S-Class и BMW 7-Series стремительно дешевеют с первого дня после выезда из шоурума. Но этот экземпляр Е38 ломает привычную схему....
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