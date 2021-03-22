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BMW E38 в состоянии «как новая» продают почти за 80 тысяч долларов

22.03.2021 11:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Обычно представительские седаны типа Mercedes S-Class и BMW 7-Series стремительно дешевеют с первого дня после выезда из шоурума. Но этот экземпляр Е38 ломает привычную схему. Сейчас старую «семерку» пытаются продать в США за $79,5 тысячи.

BMW E38 в состоянии «как новая» продают почти за 80 тысяч долларов

Седан выставлен на продажу в Нью-Джерси. Это удлиненная версия BMW 740iL 2000 года выпуска, находящаяся в первозданном состоянии. В описании говорится, что машина настолько хорошо сохранилась, что «Вас охватывает тот самый аромат новой машины, как только вы открываете дверь».

BMW E38 в состоянии «как новая» продают почти за 80 тысяч долларов

Автомобиль находится в заводской комплектации без каких-либо переделок. Единственное, что здесь поменялось за два десятилетия, — это указатели поворотов. Старые потеряли свой блеск, и их заменили на оригинальные новые.

BMW E38 в состоянии «как новая» продают почти за 80 тысяч долларов

Нынешний владелец Е38 купил ее у коллекционера в Северной Каролине. Автомобиль практически всю свою жизнь стоял в гараже. Но два раза в месяц владелец выезжал на нем, чтобы прогреть мотор и сохранить всю техническую часть в рабочем состоянии. Машина также проходила все необходимые ТО. Покупателем данного экземпляра может быть как коллекционер, так и просто богатый фанат старых немецких машин, который купит Е38, чтобы на ней ездить.

BMW E38 в состоянии «как новая» продают почти за 80 тысяч долларов
BMW E38 в состоянии «как новая» продают почти за 80 тысяч долларов
BMW E38 в состоянии «как новая» продают почти за 80 тысяч долларов
BMW E38 в состоянии «как новая» продают почти за 80 тысяч долларов
BMW E38 в состоянии «как новая» продают почти за 80 тысяч долларов
BMW E38 в состоянии «как новая» продают почти за 80 тысяч долларов
BMW 7 серия III (E38) 728, 1998 г.в., 600 000 км
синий, седан, бензин 2.8 л, автоматическая, задний привод
11 687 р.
4500$ / 3773€
BMW 7 серия III (E38), 1997 г.в., 405 000 км
серый, седан, дизель 2.5 л, автоматическая, задний привод
8311 р.
3200$ / 2683€
BMW 7 серия III (E38) Рестайлинг, 1999 г.в., 330 000 км
синий, седан, бензин 3.5 л, автоматическая, задний привод
11 168 р.
4300$ / 3605€
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Обычно представительские седаны типа Mercedes S-Class и BMW 7-Series стремительно дешевеют с первого дня после выезда из шоурума. Но этот экземпляр Е38 ломает привычную схему....
 
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