BMW E38 в состоянии «как новая» продают почти за 80 тысяч долларов

Источник материала: Onliner

Обычно представительские седаны типа Mercedes S-Class и BMW 7-Series стремительно дешевеют с первого дня после выезда из шоурума. Но этот экземпляр Е38 ломает привычную схему. Сейчас старую «семерку» пытаются продать в США за $79,5 тысячи.





Седан выставлен на продажу в Нью-Джерси. Это удлиненная версия BMW 740iL 2000 года выпуска, находящаяся в первозданном состоянии. В описании говорится, что машина настолько хорошо сохранилась, что «Вас охватывает тот самый аромат новой машины, как только вы открываете дверь».





Автомобиль находится в заводской комплектации без каких-либо переделок. Единственное, что здесь поменялось за два десятилетия, — это указатели поворотов. Старые потеряли свой блеск, и их заменили на оригинальные новые.





Нынешний владелец Е38 купил ее у коллекционера в Северной Каролине. Автомобиль практически всю свою жизнь стоял в гараже. Но два раза в месяц владелец выезжал на нем, чтобы прогреть мотор и сохранить всю техническую часть в рабочем состоянии. Машина также проходила все необходимые ТО. Покупателем данного экземпляра может быть как коллекционер, так и просто богатый фанат старых немецких машин, который купит Е38, чтобы на ней ездить.























