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Как на Мальдивах. Белорусская река стала неестественного ярко-голубого цвета
Источник материала: Onliner
Вчера река Дубровенка в Могилеве вдруг поголубела. Фотографии речки появились в сообществе «Могилев real» во «ВКонтакте». В городском комитете природных ресурсов Onliner сообщили, что информация об этом проверяется. Там предполагают, что кто-то просто мог залить в реку краситель, однако пока точную причину называть рано.
— Наши специалисты работают на месте. Сейчас река выглядит нормально, но это не значит, что все хорошо. Все исследуем и проверим. Жалко, что очевидцы сразу не обратились к нам, но мы работаем. Возможно, это просто детская шалость. Но не факт, — рассказали нам в комитете.
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Вчера река Дубровенка в Могилеве вдруг поголубела. Фотографии речки появились в сообществе «Могилев real» во «ВКонтакте». В городском комитете природных ресурсов...
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