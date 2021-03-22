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Как на Мальдивах. Белорусская река стала неестественного ярко-голубого цвета

22.03.2021 11:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера река Дубровенка в Могилеве вдруг поголубела. Фотографии речки появились в сообществе «Могилев real» во «ВКонтакте». В городском комитете природных ресурсов Onliner сообщили, что информация об этом проверяется. Там предполагают, что кто-то просто мог залить в реку краситель, однако пока точную причину называть рано.

Как на Мальдивах. Белорусская река стала неестественного ярко-голубого цвета
Как на Мальдивах. Белорусская река стала неестественного ярко-голубого цвета

— Наши специалисты работают на месте. Сейчас река выглядит нормально, но это не значит, что все хорошо. Все исследуем и проверим. Жалко, что очевидцы сразу не обратились к нам, но мы работаем. Возможно, это просто детская шалость. Но не факт, — рассказали нам в комитете.

 
Теги: Могилев
 
 
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Вчера река Дубровенка в Могилеве вдруг поголубела. Фотографии речки появились в сообществе «Могилев real» во «ВКонтакте». В городском комитете природных ресурсов...
 
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