В трейлере «Годзилла против Конга» показали бой кошки и Годзиллы

Источник материала: Onliner

Достаточно необычный трейлер фильма «Годзилла против Конга» был опубликован на днях: со злобной тварью из недр земли сражалась вовсе не огромная обезьяна, а пушистая черная кошка. Можно было бы сказать, что это странно, но объективно не более странно, чем горилла, чей рост превышает высоту небоскребов.

Главным героем теперь выступает OwlKitty, которая ранее уже засветилась в «большом кино»: в «Звездных войнах», «Гарри Поттере», «Мстителях», а также сериалах (например, в «Ведьмаке»).

«Годзилла против Конга», напомним, выходит 25 марта в HBO Max и кинотеатрах. По сюжету Конг и группа ученых отправляются в опасное путешествие в поисках родного дома гиганта. Среди них девочка Джия, единственная, кто умеет общаться с Конгом. В какой-то момент они сталкиваются с разъяренным Годзиллой.