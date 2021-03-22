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«Незнакомые люди говорили: „Ты виновата“». Карина, парень которой выбросил дочь, собаку и прыгнул сам, о том, как жить дальше

22.03.2021 11:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В прошлом году 30 июня пришлось на вторник. Для Карины Кугель он мог бы стать просто очередным вторником. Но один телефонный звонок изменил все. Следователь сообщил минчанке, что в одиннадцать утра с балкона десятого этажа дома по улице Грибоедова ее Рома сбросил дочь, собаку, а потом спрыгнул сам. В той ситуации лучшим выходом Карине тоже казалась смерть. Но она решила так просто не сдаваться.

Карина — стильная девушка с ярким макияжем, татуировками и прической. Сейчас ей 30. По образованию она экономист, когда-то работала на телевидении, но потом бросила. Получила лицензию медиатора, а также занималась тем, что писала статьи, книги, была консультантом по гардеробу. Какое-то время у нее были даже свои точки по продаже одежды, но бизнес не пошел.

— С Ромой мы познакомились через общих друзей, — рассказывает она. — На тот момент я оканчивала колледж, а он — университет (Рома по образованию был юрист-политолог). Он меня завоевал. Отправной точкой был момент, когда у меня умерла собака. Тогда мы с ним просто дружили и иногда гуляли. Я ему позвонила вся в слезах, а через два часа он стоял у меня возле подъезда с йоркширским терьером на руках, собакой моей любимой породы.

В тот момент я вдруг поняла, что он действительно обо мне заботится и способен на поступки. Мы начали все больше времени проводить вместе. И я начала в него влюбляться. Постепенно, маленькими шажочками. Рома был нестандартным, его никто не понимал. Про него все говорили, как бы оправдывая: «Ну, это же Рома». А я считала его гением. Мне нравилось, как он работает, делает деньги, как думает. Я даже сейчас все равно люблю его.

«Незнакомые люди говорили: „Ты виновата“». Карина, парень которой выбросил дочь, собаку и прыгнул сам, о том, как жить дальше

Ребята пробовали жить вместе. Спустя пять лет отношений Рома переехал к Карине. Но через пару месяцев они разошлись. Потом была еще одна попытка. Но снова не вышло. В целом отношения у пары складывались достаточно непросто.

  Я все время уходила, а он меня возвращал. Просил прощения, обещал, что теперь все будет по-другому. Я его любила и верила ему. На месяц он становился идеальным мужчиной — тем, ради которого я была готова на все. Но проходил счастливый месяц — и ситуация менялась в обратную сторону. Он обесценивал все, что я делаю, с ним я чувствовала себя никем. Думаю, многие женщины понимают, что это такое, — объясняет минчанка. — Вдобавок он был очень тонким психологом, чувствовал любые изменения моего настроения и очень хорошо манипулировал. Бороться с этим было довольно сложно, особенно, когда ты любишь человека. Как бы ужасно это ни звучало, я привыкла к такому обращению и перестала его замечать. Знала, что через какое-то время все будет нормально.

«Незнакомые люди говорили: „Ты виновата“». Карина, парень которой выбросил дочь, собаку и прыгнул сам, о том, как жить дальше

Окончательное решение жить вместе ребята приняли, когда Карина забеременела. В съемную квартиру на Грибоедова Карина переезжала на шестом месяце. Так вместе с Ромой и собакой Революцией они стали ждать дочку. Малышку решили назвать Лагерта.

— Мы увлекались викингами и даже хотели переехать жить в Норвегию, поэтому и дочь решили назвать соответственно, улыбается Карина. — Рома безумно любил дочь. Он не отходил от нее ни на шаг. Он меня отталкивал: мол, ты то не умеешь, ты это не умеешь, ты плохо справляешься. Мы ходили вместе гулять и даже иногда ругались, так как из-за его гиперопеки я не чувствовала себя матерью.

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от KKG (@kkgkukuku)

За месяц до трагедии Карина решила навсегда порвать с Ромой, несмотря на 12 лет отношений. Говорит, ради дочери.

— Рождение дочери придало мне сил. Я поняла: нужно что-то менять, чтобы у Лагерты был пример нормальной жизни, — говорит она. — Роме я не раз говорила, что он, как отец, безусловно, всегда будет в ее жизни.

Минчанка собралась уезжать к маме, но Рома решил уйти сам, оставив съемную квартиру Карине и Лагерте. Вещей своих он не забирал, да и Карина предложила ему приходить в любое время.

— День он мне писал, как любит и что жить без меня не может. На следующий день оскорблял, доводил до истерики. Мог прийти в шесть утра и всех разбудить. Как-то в три ночи Рома предложил, чтобы он виделся с ребенком через день. И я уже согласилась на все, чтобы только он отстал, — вздыхает девушка.

«Незнакомые люди говорили: „Ты виновата“». Карина, парень которой выбросил дочь, собаку и прыгнул сам, о том, как жить дальше

«Я никогда не пойму, почему он это сделал, почему это со мной произошло»

За четыре дня до трагедии Карина с Лагертой и Революцией поехали на дачу. Плавали в бассейне, общались, малышка как раз научилась сидеть.

— Все это время я присылала ему фотографии ребенка и собаки, отчитывалась, что мы делаем. Я повторяла ему: «Ты есть в жизни ребенка и никуда из нее не денешься», — вспоминает она. — С дачи мы приехали в районе четырех часов дня. Я собрала их на прогулку, а сама поняла, что не могу находиться с ним, просто не могу. Поэтому я уехала и решила оставить дочку с отцом, как и договаривались. Приготовила еду, расписала, что и как делать.

«Незнакомые люди говорили: „Ты виновата“». Карина, парень которой выбросил дочь, собаку и прыгнул сам, о том, как жить дальше
Тот самый дом на Грибоедова

Но Рома и сам все знал, все восемь месяцев он не отходил от нее ни на шаг, всегда был рядом. Он не злоупотреблял ни алкоголем, ни наркотиками, ничего такого. Я спокойно оставила ребенка с отцом. У меня не было никаких сомнений или опасений. Ни одного процента не было в мыслях о том, что он может сделать что-то с дочкой или с собакой.

Но все-таки сделал. В десять утра, за час до случившегося, Роман прислал Карине фотографию дочки и собаки. Это была последнее прижизненное фото ее малышки. О дальнейшем написали все СМИ страны: мужчина вышел на общий балкон, выбросил собаку, дочку, спрыгнул сам. Позже Следственный комитет сообщал, что в крови у Романа было два промилле алкоголя.

«Незнакомые люди говорили: „Ты виновата“». Карина, парень которой выбросил дочь, собаку и прыгнул сам, о том, как жить дальше

Первыми на место приехали сотрудники МЧС: их вызвали соседи, почувствовавшие запах гари. Затем подтянулись сотрудники милиции и следственно-оперативная группа. Приехавшую на место Карину сразу же подхватили медики, а затем отправили в РУВД на опрос.

— Мне говорили: мол, вот вы сейчас потерпевшая, а можете стать подозреваемой по статье «Доведение до самоубийства». Сразу были такие слова. Потом уже, конечно, ситуация поменялась, — рассказывает она. — Я надеялась на то, что сойду с ума, что меня вырубит, что меня накачают таблетками. Правда, от успокоительных я отказалась. Поняла: единственное, что я могу сейчас сделать для дочери, — это рассказать, как все было. Телефон отдали через две недели, изучив все переписки и поняв, что никакого доведения до самоубийства и быть не могло.

«Незнакомые люди говорили: „Ты виновата“». Карина, парень которой выбросил дочь, собаку и прыгнул сам, о том, как жить дальше

Роман не оставил никаких записей о причинах своего поступка. Карина перепроверила и его компьютер, и свой — ничего. Последнее, что он написал ей в мессенджере: «Я за 12 лет понял, какая ты тварь». 

Ну и когда мы расставались, он говорил: «Я покончу с собой». Я ему в ответ: «Нет, я покончу с собой». И мы этими фразами перебрасывались. Но сильного значения его словам я не придавала. В голове было, что если человек говорит о суициде, то он никогда этого не сделает. Перечитав кучу литературы, я сейчас понимаю, что это крик о помощи. Даже когда я писала знакомым, что хочу покончить с собой, то в душе хотела, чтобы они пришли и спасли меня: отвлекли и вытрясли из меня эти мысли, — объясняет девушка.

«Незнакомые люди говорили: „Ты виновата“». Карина, парень которой выбросил дочь, собаку и прыгнул сам, о том, как жить дальше

Вот уже девятый месяц Карина пытается найти ответ на вопрос, почему все так случилось. Однозначного и ясного ответа не вырисовывается.

— Я никогда не пойму, почему он это сделал, почему это со мной произошло. Как в одну секунду может оборваться вся жизнь? — говорит Карина. — Могу только предположить, что у него были серьезные психологические проблемы, которых он даже сам не замечал. Он с недоверием относился к психотерапевтам, считал полным бредом и пустой тратой времени. Плюс Рома был очень закрытым, даже со мной. До расставания, когда я видела его недовольство, подходила и спрашивала: «У нас какие-то проблемы?» Он отвечал: «Нет, отстань, все хорошо, не твое дело». Друзья о нем знали еще меньше...

«Я хочу собрать команду волонтеров, которая будет помогать горюющим родителям и близким совершивших суицид»

Первые три дня после трагедии Карина держалась. То время она помнит, словно в тумане. После похорон у нее появились панические атаки и пропал сон. Если за ночь удавалось поспать два часа, это была победа.

— Пошли флешбэки, картинка эта стояла перед глазами, — говорит она. — Первое время меня одну не оставляли. Подруги, мама ходили со мной в душ, в туалет, мыли меня, кормили, потому что у меня не было сил. Мысли о суициде у меня были постоянно, раз в час. Ты не знаешь, как справиться с этой болью, и единственным выходом кажется смерть.

У меня все это время было такое состояние, словно я в вакууме. Жизнь потеряла смысл. Я не следила ни за новостями, ни за событиями после выборов. Мне не было интересно ничего. Я не видела смысла в том, чтобы краситься, готовить есть, что-то делать по дому, не говоря уже о работе. У меня была одна мысль: верните мне моего ребенка, дайте мне ее обнять. Как мне жить с этим? Я до сих пор не могу смотреть на детей, а когда проезжаю мимо дома на Грибоедова, у меня трясутся руки.

«Незнакомые люди говорили: „Ты виновата“». Карина, парень которой выбросил дочь, собаку и прыгнул сам, о том, как жить дальше

Ситуация усугублялась еще и тем, что на женщину обрушилась волна негатива: в комментариях под текстом люди писали, что до суицида Романа довела она сама. Карина стала искать психотерапевтов. Половина из тех, к кому она обращалась, отказались от нее со словами «С такими потерями мы не работаем». Потом все-таки нашелся специалист, затем второй. Ей выписали антидепрессанты, и она начала по чуть-чуть спать.

— Через какое-то время я поняла, что только сама смогу себя вытянуть. Стала соглашаться на любые предложения от друзей: театр, магазин, чай, кофе, прогулки. Начала заставлять себя краситься, одеваться. Меня спасало то, что я соглашалась выходить к людям. Иногда я просто звонила подруге и спрашивала, что она ест, — говорит Карина. — Вообще, от других людей в такой ситуации ждешь не банального вопроса «Чем помочь?» или будто бы успокаивающей фразы «Ты себе еще родишь», а присутствия. Можно просто быть рядом, слушать, сидеть молча, проводить время, приглашать на спектакли, в кафе, на прогулки…

Мысли о том, что нужно помогать другим, появились у минчанки практически в первые же дни после трагедии. Позже, когда она перелопатила горы литературы и стала общаться с россиянками, потерявшими своих детей, она поняла: вот те самые единственные люди, которые ее понимают.

Проект «Выжить», который Карина подала на Social Weekend, родился после того, как она сходила на занятие йогой, куда ее затащила подруга.

«Незнакомые люди говорили: „Ты виновата“». Карина, парень которой выбросил дочь, собаку и прыгнул сам, о том, как жить дальше

— После занятий преподаватель попросил обратную связь. Я сказала, что ничего нового не узнала, но вот хочу такой проект, который помогал бы горюющим родителям, — объясняет она. — Преподаватель предложил зарегистрироваться на Social Weekend. Я даже не помню, как я оставляла заявку, какой там был текст. Записала видео, сделала пост в Instagram — и так все завертелось.

Идея Карины в том, чтобы создать место помощи и общения горюющих родителей и близких совершивших суицид.

— Я хочу собрать команду волонтеров, которая будет работать в разных направлениях для таких людей. Это и психологическая помощь, и просмотр каких-то фильмов, и выход попить чая. Также это и работа с родственниками и друзьями этих людей: как себя вести, что говорить, а что нет и так далее, — говорит она. — Плюс хочу еще организовать группы поддержки для женщин. Хочу, чтобы женщины в себя верили. В будущем я бы хотела внести проекты законов — к примеру, об обязательной проверке психологического состояния родителей. В общем, мыслей очень много.

«Незнакомые люди говорили: „Ты виновата“». Карина, парень которой выбросил дочь, собаку и прыгнул сам, о том, как жить дальше

Неожиданно пост в Instagram набрал очень много просмотров и лайков. Более того, проект Карины находится на втором месте в категории «Родители и дети». У нее уже больше 1000 голосов, хотя минчанка изначально рассчитывала на 300.

Карине пишут сотни людей, которые столкнулись с проблемами абьюза, потеряли ребенка или у которых близкий покончил с собой. Также свою помощь предлагают психологи и маркетологи.

— Эти люди появились сами после того, как я написала пост. И я вам скажу: это невероятно. Сотни людей продолжают мне писать. Я поняла, что за мной армия поддержки. За долгие месяцы мне впервые хочется вставать по утрам, — говорит она. — Может быть, моя история будет для кого-то мотивацией жить. Значит, я должна стать лицом того, как можно это пережить, мотиватором для других. Раз я выжила, не сошла с ума и не наложила на себя руки, значит, нужно жить для других. Если я могу сделать что-то хорошее, если могу выжать из этой истории что-то хорошее, чего-то добиться, я сделаю максимум.

Как заметить суицидальное поведение? Где те «красные флажки»? Ответ психолога

— Во-первых, так называемое «прощальное поведение»: человек раздает долги, дарит свои вещи, говорит с родными, близкими и друзьями так, словно прощается, — говорит медицинский психолог Елизавета Дунаева. — Конечно, он не будет говорить напрямую: «Ну все, я пошел, до свидания». Но на интуитивном уровне этот мотив ухода может быть заметен. Например, муж скажет жене: «Хорошо, что все это время ты была рядом со мной». Или: «Я так рад, что ты была в моей жизни». В словах проскальзывает прошедшее время. Люди перед суицидом говорят не о том, что будет, и не о том, что есть сейчас, а о прошлом. Это может быть одним из признаков.

Во-вторых, человек начинает очень много рассуждать о смысле жизни, о смерти, о бренности или невыносимости существования. Такие разговоры часто окрашены в мрачные тона.

В-третьих, резко меняется поведение. Допустим, человек был достаточно веселым и компанейским, а тут становится замкнутым, необщительным, избегает встреч с друзьями. Или наоборот: был тихим, спокойным и вдруг превратился в наигранно-веселого, балагуристого.

В преддверии суицида у большинства людей бывает депрессия — одно из главных заболеваний с риском самоубийства. Именно поэтому у Всемирной организации здравоохранения есть много стратегий для работы с людьми, которые страдают депрессией или биполярным расстройством. Например, актер Робин Уильямс, покончивший с собой, страдал именно биполярным расстройством.

На пике депрессии состояние апатии настолько невыносимо, что единственным выходом человеку видится суицид. И вот что важно. Если ваш друг был подавленным, заметно депрессивным, а тут вдруг стал бодрым (или был повышенно тревожным и резко стал абсолютно спокойным), это может говорить о том, что он принял решение: «Я покончу с собой».

Пока человек еще мучается выбором, он может быть раздражительным, дерганым, печальным, плаксивым, но, когда принимает решение, становится поразительно спокойным. Тогда можно наблюдать, как он ест мармеладки и как легко собирается на работу или играет с детьми.

В этот момент родные, близкие и друзья часто вздыхают с облегчением. Им кажется, что все закончилось, депрессия отпустила, плохое — позади, человек будет возвращаться к нормальной жизни. А на самом деле это может быть грозным признаком того, что человек принял решение и суицид случится в ближайшее время.

Если вы чувствуете себя плохо, у вас или у ваших родственников появляются суицидальные мысли, наберите номер службы экстренной психологической помощи. Телефон для взрослых — +375 (17) 352-44-44, для детей и подростков — +375 (17) 263-03-03.

Разговор о суицидальных рисках

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Теги: Новости, Минск
 
 
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В прошлом году 30 июня пришлось на вторник. Для Карины Кугель он мог бы стать просто очередным вторником. Но один телефонный звонок изменил все. Следователь сообщил...
 
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