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Найдена мифическая частица Оддерона
Источник материала: Tut.by
Эксперименты на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе (Швейцария) доказали существование так называемой частицей Оддерона, за которой ученые «гонялись» последние 50 лет. Об этом
В заметке ресурса
Частица Оддерона образуется, когда на короткое время сталкиваются протоны, при этом отскакивая друг от друга и разлетаясь. Протоны состоят из кварков и глюонов, которые на короткое время и образуют частицы Оддерона и Померона.
И теперь исследовательской группе, в которую входят исследователи из Лундского университета, удалось идентифицировать частицы Оддерона в связи с расширенным исследованием анализа данных на ускорителе частиц CERN. На такой анализ ушло несколько месяцев, но, в конце концов, он принес результат.
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Частица Оддерона образуется, когда на короткое время сталкиваются протоны, при этом отскакивая друг от друга и разлетаясь.
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