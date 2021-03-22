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Найдена мифическая частица Оддерона

22.03.2021 11:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эксперименты на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе (Швейцария) доказали существование так называемой частицей Оддерона, за которой ученые «гонялись» последние 50 лет. Об этом говорится в статье в журнале The European Physical Journal C.


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В заметке ресурса Phys.org добавляется: в 1973 году два французских физика обнаружили, что может существовать ранее неизвестная квазичастица. Открытие вызвало настоящую «международную охоту» на нее.

Частица Оддерона образуется, когда на короткое время сталкиваются протоны, при этом отскакивая друг от друга и разлетаясь. Протоны состоят из кварков и глюонов, которые на короткое время и образуют частицы Оддерона и Померона.

И теперь исследовательской группе, в которую входят исследователи из Лундского университета, удалось идентифицировать частицы Оддерона в связи с расширенным исследованием анализа данных на ускорителе частиц CERN. На такой анализ ушло несколько месяцев, но, в конце концов, он принес результат.

 
 
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Частица Оддерона образуется, когда на короткое время сталкиваются протоны, при этом отскакивая друг от друга и разлетаясь.
 
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