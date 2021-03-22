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Ученые доказали, как образуются загадочные «пауки» на Марсе
Источник материала: Tut.by
Араниеформы или «пауки на Марсе» — загадочные структуры на поверхности Марса в приполярных областях. Не так давно ученые продемонстрировали, как они образуются. Об этом
Араниеформы — это темные, похожие на пауков ветвящиеся системы, который встречаются только в южных полярных регионах Красной планеты. Ничего похожего на это нет ни на Земле, ни на любой другой планете Солнечной системы.
Из-за этого сложно понять, что именно их создает, но ученые недавно получили первое физическое свидетельство, подтверждающее идею, что араниеформы образуются путем прямой сублимации замороженного углекислого газа.
Осевой наклон Марса очень близок к земному, а это означает, что его сезонные колебания температуры тоже очень похожи на земные (хотя год и, следовательно, сезоны на Марсе в два раза длиннее). Это означает значительное снижение температуры осенью и зимой и ее повышение весной и летом.
Вместе с тем марсианская атмосфера очень отличается от атмосферы Земли: она состоит в основном из углекислого газа. Планета также расположена намного дальше Земли от Солнца, поэтому там намного холоднее. Когда наступает зима, углекислый газ из атмосферы замерзает на поверхности планеты, особенно в высоких широтах.
В 2006 и 2007 годах американский геофизик Хью Киффер и его коллеги предположили, что весной этот замороженный углекислый газ сублимируется, то есть превращается изо льда в газ без промежуточной стадии в виде жидкости — в «ловушке» под поверхностным льдом.
По мере того, как газ нагревается и расширяется, давление нарастает до тех пор, пока плита не треснет, создавая отверстие для выхода газа. Направляясь к вентиляционному отверстию, газ как бы прорезает паутинообразную систему каналов на поверхности Марса. И когда ледяная плита наверху, наконец, тает, остается араниеформа.
Эта теория была проверена на Земле — в специальной камере с давлением, пониженным до уровня атмосферы Марса. Команда поместила туда пластину льда с углекислым газом и единственным просверленным отверстием на поверхности, покрытой крошечными зернами стекла, имитирующими грязь или реголит. И да, в итоге исследователи получили паукообразную систему каналов в стеклянном песке.
Причем этот процесс получался хорошо, если сухой лед находился на поверхности грунта или под его очень тонким слоем. Если же блоки твердого углекислого газа помещали в сыпучий материал полностью, то осколками забрасывало буквально всю барокамеру.
Команда надеется, что изучение араниеформ за несколько лет поможет пролить больше света на увлекательные сезонные процессы на Марсе.
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Теорию с их образование предложили почти 15 лет назад, но доказали лишь сейчас.
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