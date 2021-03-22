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ЕС введет санкции против 11 человек за ситуацию в Мьянме

22.03.2021 11:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Евросоюз введет санкции в отношении 11 физических лиц, ответственных за ситуацию в Мьянме, заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС в Брюсселе.

"Мы введем санкции в отношении 11 физических лиц, вовлеченных в переворот и репрессии демонстрантов в Мьянме", - сказал он, передает ТАСС.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.

 
 
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Евросоюз введет санкции в отношении 11 физических лиц, ответственных за ситуацию в Мьянме, заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на...
 
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