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Позняк считает, что в этом году нужно было изменить форму празднования Дня Воли

22.03.2021 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер КХП-БНФ, политэмигрант Зенон Позняк считает, что в этом году нужно было изменить форму празднования Дня Воли. Предполагается, что 25 марта начнёт восстанавливаться уличная активность протестующих в Беларуси. Однако надежда на то, что акцию разрешат власти, невелика.


Архивное фото

"Складывается нехорошая ситуация в связи с празднованием Дня Воли 25 марта", — пишет в Facebook Позняк. Он считает, что в ситуации, когда идут репрессии, "публичное празднование Дня Воли с выходом на улицы нужно было отложить, предусмотрительно изменить форму праздника". "Общество не подготовлено ещё к сильному массовому выступлению в этот день, — продолжает политик. — Выход на улицу (не важно, в какой форме) будет несвоевременен и может дать повод... начать погром белорусов".

Зенон Позняк убежден, что надо бы "накопить силы" на будущее, несмотря на то, что День Воли — "национальный сакральный праздник". "Тем не менее ради будущей победы необходимо корректировать традиции, отметить, например, этот день семейными межлюдскими торжествами, не выходить под пули, выиграть время, — пишет Позняк. — Выход на улицы, однако, сейчас остановить не удастся никакими аргументами".

Лидер КХП-БНФ критикует политические силы и телеграм-каналы, призывающие "к несвоевременному массовому выходу на улицы".

"Важно пространственное расширение присутствия людей в городе, — считает Зенон Позняк. — ...Пусть же нынешнее празднование Дня Воли будет разумным и объединит белорусов вокруг идеалов 25-го марта, даст опыт, силы и белорусский импульс ради возрождения нашей славы и свободы".

25 марта 1918 года в Минске была провозглашена государственная независимость Белорусской Народной Республики. В этот день отмечается неофициальный праздник — День Воли.
 
Теги: Минск
 
 
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Лидер КХП-БНФ, политэмигрант Зенон Позняк считает, что в этом году нужно было изменить форму празднования Дня Воли. Предполагается, что 25 марта начнёт...
 
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