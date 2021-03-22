Прогноз: скорость девальвации белорусского рубля может увеличиться









Динамика стоимости валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на прошедшей неделе отличалась от той, которая наблюдалась в середине февраля. Тогда в период завершения налоговых платежей стоимость валютной корзины была зафиксирована на несколько дней.





На прошедшей неделе стоимость менялась, причем существенно. В первой половине недели стоимость корзины даже росла, и только в четверг и пятницу она довольно резко снизилась, в то время как объем торгов увеличился.





Такое поведение стоимости валютной корзины и объемов торгов указывает на то, что кто-то скупал валюту на БВФБ. Возможно, как и в феврале, какие-то предприятия переводят свои рублевые кредиты в валютные, и скупают валюту в период завершения налоговых платежей, чтобы не вызвать обвал курса доллара.





На процесс снижения стоимости валютной корзины на прошедшей неделе наложился процесс ослабления российского рубля против доллара на Московской бирже.





К этому привело обострение отношений между Москвой и Вашингтоном, вызванное резким заявлением президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Американский президент согласился с утверждением журналиста о том, что российский президент — убийца. Это привело к скачку курса доллара на Московской бирже.





Посол РФ в США был отозван в Москву для консультаций. Российская сторона никаких мер принимать не стала, а Владимир Путин отшутился и предложил Джо Байдену провести публичную встречу. Почти дуэль. Но отношения между странами могут значительно ухудшиться.





Кроме того, США обещают принять новые санкции против России уже в ближайшие дни. В случае, если это произойдет, российский рубль может резко подешеветь на Московской бирже, что приведет к его ослаблению и на БВФБ.





На текущей неделе белорусский рубль лишится поддержки от экспортеров, продающих валюту, поэтому стоимость валютной корзины может начать расти. Это приведет к увеличению курсов доллара и евро.





Что касается российского рубля, то если конфликт США и России будет затухать, то его курс также может подняться, в противном случае он может снизиться.





На следующую неделю в Беларуси выпал День Воли — 25 марта, который может сопровождаться уличной активностью в Минске и других городах. Белорусские власти к этому готовятся.



