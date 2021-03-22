﻿ В Украине заявили о возможном нападении России с территории Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Украине заявили о возможном нападении России с территории Беларуси

22.03.2021 11:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В течение последних лет между Беларусью и Россией заключен целый ряд соглашений, обеспечивающих российской стороне правовые гарантии возможного применения войск против Украины с белорусского направления.

Об этом в интервью «Эспрессо.TV» заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

«В том, что на сегодня Беларусь в лице Лукашенко и Вооруженных сил является сателлитом Кремля, ни у кого сомнений нет. Взаимодействие на уровне войск подтверждается ежегодными учениями, формированием соответствующих групп и единиц, особенно в западном и южном направлении», — сказал Бессмертный.

Он отметил, что на белорусской территории на постоянной основе действуют две российские военные базы и еще одна строится. Кроме того, после ежегодных парадов и учений с участием российских войск «они остаются на территории Беларуси, никто их оттуда не выводит», считает Бессмертный.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В течение последних лет между Беларусью и Россией заключен целый ряд соглашений, обеспечивающих российской стороне правовые гарантии возможного применения войск...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Муж ездит за 100 километров на работу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by