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В Украине заявили о возможном нападении России с территории Беларуси
Источник материала: Партизан
В течение последних лет между Беларусью и Россией заключен целый ряд соглашений, обеспечивающих российской стороне правовые гарантии возможного применения войск против Украины с белорусского направления.
Об этом в интервью «Эспрессо.TV» заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.
«В том, что на сегодня Беларусь в лице Лукашенко и Вооруженных сил является сателлитом Кремля, ни у кого сомнений нет. Взаимодействие на уровне войск подтверждается ежегодными учениями, формированием соответствующих групп и единиц, особенно в западном и южном направлении», —
Он отметил, что на белорусской территории на постоянной основе действуют две российские военные базы и еще одна строится. Кроме того, после ежегодных парадов и учений с участием российских войск «они остаются на территории Беларуси, никто их оттуда не выводит», считает Бессмертный.
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В течение последних лет между Беларусью и Россией заключен целый ряд соглашений, обеспечивающих российской стороне правовые гарантии возможного применения войск...
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