﻿ Кина не будет: ФК "Гранит-Микашевичи" из отпуска не вышел. И не только он. 21.by
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Кина не будет: ФК "Гранит-Микашевичи" из отпуска не вышел. И не только он

22.03.2021 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главного тренера нет, команды – тоже.

17 апреля стартует Чемпионат Беларуси по футболу среди команд 1 лиги. До первой игры осталось меньше месяца, а кто с кем и где играет – неизвестно. Жеребьёвка ещё не проводилась.

На сегодняшний день из 16 команд о готовности принять участие в чемпионате заявили только 12, в том числе. Три клуба не смогут выступать в чемпионате по причине отсутствия финансов. Четвёртым в этом списке может стать ФК «Гранит-Микашевичи». Главного тренера в клубе до сих пор нет, команда из отпуска так и не вышла.

Как сообщает by.tribuna.com, команда из Микашевичей планировала собраться во второй половине февраля, однако футболисты до сих пор сидят по домам. Причина в постоянных финансовых трудностях, с которыми клуб живет давно не первый год. 

В прошлом сезоне «Гранит» привычно задерживал зарплату, но игроки держались и даже отказались от намечавшихся было акций протеста по этому поводу. В Лунинецком райисполкоме не верят в будущее команды и не собираются оказывать ей посильную помощь. Если «Граниту» в ближайшие недели не удастся найти спонсоров, то в Д2 его не будет.

Официальный сайт ФК «Гранит-Микашевичи» не обновляется с 13 января. В социальных сетях на вопросы болельщиков никто не отвечает.
 
 
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