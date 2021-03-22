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Виктор Бабарико в суде в феврале 2021-го / БЕЛТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 22 марта возобновился суд над Виктором Бабарико Суд по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка» начался 17 февраля.

Продолжает озвучиваться обвинение (всего оно занимает 340 страниц, уголовное дело состоит из 112 томов).Суд по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка» начался 17 февраля. Экс-председателя правления этого банкаобвиняют в получении взятки организованной группой в особо крупном размере и в «отмывании» денег, полученных преступным путём в особо крупном размере. Он своей вины не признает.Бабарико признан правозащитным сообществом политзаключённым. Он находится за решёткой с июня 2020 года. Уголовное дело возбудили после решения Виктора Бабарико баллотироваться в президенты.Хотя суд объявлен открытым, аккредитовали на него только провластных и российских журналистов.В деле 8 фигурантов. Топ-менеджеров банкаобвиняют «в получении взятки организованной группой в особо крупном размере». Учредителя ООО «Активлизинг» Виктора Кобяка обвиняют «в даче взятки в крупном размере».С шестью обвиняемыми «заключены досудебные соглашения о сотрудничестве». На сделку со следствием не пошли Бабарико и Задойко.