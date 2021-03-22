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22 марта возобновился суд над Виктором Бабарико
Источник материала: UDF
Виктор Бабарико в суде в феврале 2021-го / БЕЛТА
Продолжает озвучиваться обвинение (всего оно занимает 340 страниц, уголовное дело состоит из 112 томов).
Суд по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка» начался 17 февраля. Экс-председателя правления этого банка Виктора Бабарико обвиняют в получении взятки организованной группой в особо крупном размере и в «отмывании» денег, полученных преступным путём в особо крупном размере. Он своей вины не признает.
Бабарико признан правозащитным сообществом политзаключённым. Он находится за решёткой с июня 2020 года. Уголовное дело возбудили после решения Виктора Бабарико баллотироваться в президенты.
Хотя суд объявлен открытым, аккредитовали на него только провластных и российских журналистов.
В деле 8 фигурантов. Топ-менеджеров банка Сергея Шабана, Александра Ильясюка, Кирилла Бадея, Дмитрия Кузьмича, Алексея Задойко, Сергея Добролета обвиняют «в получении взятки организованной группой в особо крупном размере». Учредителя ООО «Активлизинг» Виктора Кобяка обвиняют «в даче взятки в крупном размере».
С шестью обвиняемыми «заключены досудебные соглашения о сотрудничестве». На сделку со следствием не пошли Бабарико и Задойко.
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Суд по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка» начался 17 февраля.
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