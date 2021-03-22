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22 марта возобновился суд над Виктором Бабарико

22.03.2021 11:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

22 марта возобновился суд над Виктором Бабарико
Виктор Бабарико в суде в феврале 2021-го / БЕЛТА
22 марта в здании суда Московского района Минска возобновился процесс над Виктором Бабарико. Перерыв был объявлен 23 февраля. Причиной называлось заболевание одного из членов состава суда. О перерыве в суде Бабарико узнал только через три дня, когда его в СИЗО КГБ посетил адвокат.

Продолжает озвучиваться обвинение (всего оно занимает 340 страниц, уголовное дело состоит из 112 томов).

Суд по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка» начался 17 февраля. Экс-председателя правления этого банка Виктора Бабарико обвиняют в получении взятки организованной группой в особо крупном размере и в «отмывании» денег, полученных преступным путём в особо крупном размере. Он своей вины не признает.

Бабарико признан правозащитным сообществом политзаключённым. Он находится за решёткой с июня 2020 года. Уголовное дело возбудили после решения Виктора Бабарико баллотироваться в президенты.

Хотя суд объявлен открытым, аккредитовали на него только провластных и российских журналистов.

В деле 8 фигурантов. Топ-менеджеров банка Сергея Шабана, Александра Ильясюка, Кирилла Бадея, Дмитрия Кузьмича, Алексея Задойко, Сергея Добролета обвиняют «в получении взятки организованной группой в особо крупном размере». Учредителя ООО «Активлизинг» Виктора Кобяка обвиняют «в даче взятки в крупном размере».

С шестью обвиняемыми «заключены досудебные соглашения о сотрудничестве». На сделку со следствием не пошли Бабарико и Задойко.
 
Теги: Минск
 
 
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Суд по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка» начался 17 февраля.
 
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