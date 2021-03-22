|
Белорусские и российские десантники высадились на Могилевщине - видео
22.03.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Совместные маневры белорусских и российских подразделений развернулись в Могилевской области. Кадры высадки десанта опубликовал видеоканал 50-й авиабазы под Минском. Транспортный самолет Ил-76 выполнил полет и сбросил десант парашютистов.
На территории Беларуси и России проходит серия тренировок армий Союзного государства. В учениях задействованы военные Беларуси, а также Западного и Центрального округов. В том числе воздушно-десантные и миротворческие подразделения.
Для выполнения задач из Витебска командированы бойцы 103-й аэромобильной бригады и рота российских десантников. Им поручено совместная учебная операция по отражению террористических угроз. Таким образом, будут скоординированы действия перед масштабными стратегическими командно-штабными учениями "Запад-2021", которые пройдут в сентябре.
На Осиповичском полигоне учебные боевые действия начались 14 марта. Кроме белорусских подразделений 357-го отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103-й Витебской бригады Сил специальных операций, в тренировке участвуют 100 российских солдат и офицеров из России. Военные отрабатывают действия по форсированию водных преград. Тренировки проходят днем и ночью.
Помимо бойцов для поддержки наземной группировки задействованы свыше 100 боевых машин, а также звено штурмовых и военно-транспортных вертолетов.
Тренировка подразделений проходит в рамках разработанного плана между главами оборонных ведомств – Виктором Хрениным и Сергеем Шойгу. Взаимодействие войск предусмотрено для отражения внешних угроз, которые связаны с активностью НАТО у западных границ Союзного государства.
В октябре 2020 в Беларуси состоялись командно-штабные учения ОДКБ "Нерушимое братство". Тогда были отработаны действия по миротворческому сценарию. 25 марта 2021 года в Осиповичах состоится активная фаза совместной тренировки воздушно-десантных подразделений двух стран. Ожидается, что группировке предстоит "выходить из окружения" при поддержке артиллерии.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При поддержке авиации 50-й смешанной базы военные выполнили переброску и заняли позиции на Осиповичском полигоне для обороны. Смотрите на видео, как проходила...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)