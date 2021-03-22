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ГАИ о работе в столице: как предотвращают ДТП в большом городе
22.03.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На встрече будут подведены итоги работы Госавтоинспекции в столице в 2020 году, озвучены мероприятия, проводимые по сокращению количества ДТП и предотвращению нарушений ПДД.
На эти темы, а также на другие вопросы, которые вы можете прислать по ходу встречи, ответит:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет во вторник, 23 марта, в 11:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.
Свои вопросы вы можете прислать:
тел +375 (29) 550 06 31 (
Павел Антонов
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Во вторник, 23 марта, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет онлайн-встреча с начальником ГАИ Минска Сергеем Бабичем.
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