ГАИ о работе в столице: как предотвращают ДТП в большом городе

Источник материала: Sputnik Беларусь

На встрече будут подведены итоги работы Госавтоинспекции в столице в 2020 году, озвучены мероприятия, проводимые по сокращению количества ДТП и предотвращению нарушений ПДД.

На эти темы, а также на другие вопросы, которые вы можете прислать по ходу встречи, ответит:

начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей БАБИЧ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет во вторник, 23 марта, в 11:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com ,

тел +375 (29) 550 06 31 ( Telegram ), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp).

Павел Антонов

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