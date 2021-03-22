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Названы победители премии Гильдии сценаристов
Источник материала: Tut.by
Сезон кинонаград продолжается. Завершилась 73-я церемония вручения премии Гильдии сценаристов США. Награду за лучший оригинальный сценарий получила феминистская драма Эмиральд Феннел «Девушка, подающая надежды», а в номинации «Лучший адаптированный сценарий» не было равных комедии «Борат 2».
Среди телепроектов отметились драматическая «Корона» и комедийный «Тед Лассо» — его же назвали лучшим новым сериалом. Зрительский хит «Ход королевы» стал победителем в номинации «Лучший адаптированный сценарий сериала». За лучший оригинальный сценарий сериала приз забрали создатели «Миссис Америка».
Вот полный список лауреатов премии американской Гильдии сценаристов:
Оригинальный сценарий
Адаптированный сценарий
Сценарий документального фильма
Победители в основных телевизионных категориях
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Сезон кинонаград продолжается. Завершилась 73-я церемония вручения премии Гильдии сценаристов США. Награду за лучший оригинальный сценарий получила феминистская...
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