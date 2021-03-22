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Названы победители премии Гильдии сценаристов

22.03.2021 11:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сезон кинонаград продолжается. Завершилась 73-я церемония вручения премии Гильдии сценаристов США. Награду за лучший оригинальный сценарий получила феминистская драма Эмиральд Феннел «Девушка, подающая надежды», а в номинации «Лучший адаптированный сценарий» не было равных комедии «Борат 2».


Кадр из фильма «Девушка, подающая надежды»

Среди телепроектов отметились драматическая «Корона» и комедийный «Тед Лассо» — его же назвали лучшим новым сериалом. Зрительский хит «Ход королевы» стал победителем в номинации «Лучший адаптированный сценарий сериала». За лучший оригинальный сценарий сериала приз забрали создатели «Миссис Америка».

Вот полный список лауреатов премии американской Гильдии сценаристов:

Оригинальный сценарий

  • «Девушка, подающая надежды» — Эмиральд Феннел
  • «Зависнуть в Палм-Спрингс» — Энди Сьяра
  • «Звук металла» — Дариус Мардер и Абрахам Мардер
  • «Иуда и черный мессия» — Уилл Берсон и Шака Кинг
  • «Суд над чикагской семеркой» — Аарон Соркин

Адаптированный сценарий

  • «Борат 2» — Саша Барон Коэн, Энтони Хайнс и Дэн Суимер
  • «Ма Рейни: Мать блюза» — Рубен Сантьяго-Хадсон
  • «Новости со всех концов света» — Пол Гринграсс и Люк Дейвис
  • «Одна ночь в Майами» — Кемп Пауэрс
  • «Белый тигр» — Рамин Бахрани

Сценарий документального фильма

  • «Диссидент» — Брайан Фогель и Марк Монро
  • «Ва-банк: Битва за демократию» — Джек Янгельсон
  • «Херб Алперт — это…» — Джон Шейнфелд
  • «Красные пингвины» — Гейб Польски
  • «Под полным контролем» — Алекс Гибни

Победители в основных телевизионных категориях

  • Драматический сериал — «Корона»
  • Комедийный сериал — «Тед Лассо»
  • Новый сериал — «Тед Лассо»
  • Оригинальный сценарий сериала — «Миссис Америка»
  • Адаптированный сценарий сериала — «Ход королевы»

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Сезон кинонаград продолжается. Завершилась 73-я церемония вручения премии Гильдии сценаристов США. Награду за лучший оригинальный сценарий получила феминистская...
 
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