Названы победители премии Гильдии сценаристов

Источник материала: Tut.by

Сезон кинонаград продолжается. Завершилась 73-я церемония вручения премии Гильдии сценаристов США. Награду за лучший оригинальный сценарий получила феминистская драма Эмиральд Феннел «Девушка, подающая надежды», а в номинации «Лучший адаптированный сценарий» не было равных комедии «Борат 2».



Кадр из фильма «Девушка, подающая надежды»

Среди телепроектов отметились драматическая «Корона» и комедийный «Тед Лассо» — его же назвали лучшим новым сериалом. Зрительский хит «Ход королевы» стал победителем в номинации «Лучший адаптированный сценарий сериала». За лучший оригинальный сценарий сериала приз забрали создатели «Миссис Америка».

Вот полный список лауреатов премии американской Гильдии сценаристов:

Оригинальный сценарий

«Девушка, подающая надежды» — Эмиральд Феннел

«Зависнуть в Палм-Спрингс» — Энди Сьяра

«Звук металла» — Дариус Мардер и Абрахам Мардер

«Иуда и черный мессия» — Уилл Берсон и Шака Кинг

«Суд над чикагской семеркой» — Аарон Соркин

Адаптированный сценарий

«Борат 2» — Саша Барон Коэн, Энтони Хайнс и Дэн Суимер

«Ма Рейни: Мать блюза» — Рубен Сантьяго-Хадсон

«Новости со всех концов света» — Пол Гринграсс и Люк Дейвис

«Одна ночь в Майами» — Кемп Пауэрс

«Белый тигр» — Рамин Бахрани

Сценарий документального фильма

«Диссидент» — Брайан Фогель и Марк Монро

«Ва-банк: Битва за демократию» — Джек Янгельсон

«Херб Алперт — это…» — Джон Шейнфелд

«Красные пингвины» — Гейб Польски

«Под полным контролем» — Алекс Гибни

Победители в основных телевизионных категориях

Драматический сериал — «Корона»

«Корона» Комедийный сериал — «Тед Лассо»

— «Тед Лассо» Новый сериал — «Тед Лассо»

— «Тед Лассо» Оригинальный сценарий сериала — «Миссис Америка»

— «Миссис Америка» Адаптированный сценарий сериала — «Ход королевы»