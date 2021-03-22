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Алжир заказал у России 300 новейших «Терминаторов-2». В российской армии таких восемь штук

22.03.2021 11:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Алжир заказал в России 300 гусеничных боевых машин поддержки танков БМПТ-72 «Терминатор-2». При этом российская армия не проявляет к новинке почти никакого интереса. Об этом сообщает armyrecognition.com, ссылаясь на информацию, опубликованную Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI) в 2020 году.


Фото: dogswar.ru

По данным SIPRI, помимо машин поддержки танков, алжирцы с 2013 года купили в России 39 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», ЗРК «Бук-М2», ракеты для них, 12 самоходных пусковых установок 9П78 «Искандер» и 203 танка Т-90СА.

БМПТ-72 или «Терминатор-2» — бронированная машина на шасси танка Т-72, вооруженная двумя пушками и ПТУРами. Техника разработана и спроектирована концерном «Уралвагонзавод» и впервые показана на оборонной выставке Russian Arms Expo 2013 в Нижнем Тагиле. Экипаж машины состоит из трех человек.

Теоретически «Терминатор-2», как и его предшественник «Терминатор», должен действовать в одном строю с танками, оказывая им огневую поддержку и уничтожая живую силу и бронетехнику противника. Практически ниша применения БМПТ не очень ясна, как и их преимущества перед обычными БМП.

Российские военные эксперты высказывались о сомнительных перспективах новой машины, а российская армия закупает их с большой неохотой — так, известно всего о восьми машинах, поставленных в войска.

 
 
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Машина вполне современна, но не все понимают, зачем она вообще нужна.
 
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