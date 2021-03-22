Xiaomi представит новые продукты 29 марта. Вот что это может быть

Источник материала: Onliner Компания Xiaomi объявила дату презентации новых продуктов: 29 марта 2021 года. Конечно, сохраняется интрига, и официального списка устройств на данный момент нет. Тем не менее, в сети уже достаточно информации о том, что за девайсы покажет Xiaomi. Согласно предварительным данным, в списке значатся смартфоны: Mi 11 Pro, Mi 11 Lite и, вероятно, «суперпупермощный» Mi 11 Ultra.

Также не исключен анонс очередного смартфона с гибким дисплеем. Новый представитель линейки MIX может стать более доступным, хотя дешевым его назвать наверняка не получится. По слухам, Xiaomi может обновить линейку ноутбуков, представив похорошевший Mi Notebook Pro.

Xiaomi Mi 11 Lite может получить процессор Snapdragon 775G, 64-Мп основную камеру, а также модуль для макросъемки (видимо, данный вид фотографии все еще востребован). Mi 11 Ultra якобы отличится 120-кратным гибридным зумом и большим сенсором Samsung ISOCELL Bright GN2 на 50 мегапикселей. Одним из ключевых отличий Ultra от Pro, вероятно, будет мощность зарядки: 120 и 66 Ватт соответственно. Другим — миниэкран рядом с основным фотомодулем.





Ну и в качестве «еще одной вещи» может выступить новый фитнес-браслет — Mi Band 6, однако информации о нем немного.