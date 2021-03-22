Сегодня День таксиста. Давайте вспомним случаи, когда эти ребята по-настоящему выручали

Источник материала: Onliner

Все мы время от времени пользуемся такси. Успеть в аэропорт, вернуться с корпоратива, добраться до работы, когда машина не завелась. Сегодня эти водители-профессионалы, которые день за днем помогают людям добраться туда, куда требуется, отмечают праздник — День таксиста. Вспомните об этом, если сегодня будете садиться к ним в машину, ребятам будет приятно.

Вообще, началось все уже более 100 лет назад. Началось, как и многое другое, в Лондоне, откуда такой удобный и привычный сегодня сервис разошелся по всему миру. Желтые или других цветов, с «шашечками» или без — такси были и остаются важной частью городской системы транспорта.

Давайте вспомним, как часто мы пользовались такси с начала этого года?

Часто ли вы пользовались такси в этом году?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Каждый или почти каждый день Пару раз в неделю Иногда, когда повод есть Пока не пользовался Я таксист. Жду поздравлений Голосовать

Опытным путем нам удалось выяснить, что службы такси или сервисы, оказывающие такие услуги, относятся к этому дню по-разному. Большинство скромно принимают поздравления, замечая, однако, что праздновать некогда: понедельник, будний день, нужно работать, людей развозить. Оно и правильно.

Кто-то все же находит возможность внести элемент праздника в трудовые будни. В «Яндекс Go», к примеру, водители и пассажиры получают праздничные уведомления о том, что все чаевые, которые пассажир оставляет водителю, удваиваются за счет сервиса. Так что сегодня не пожадничать — это особенно щедрый поступок.





А вы оставляете чаевые водителю?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Да, всегда Время от времени Эм... нет Все еще жду поздравлений Голосовать

Но кроме качественного выполнения должностных обязанностей, в мире всегда есть место подвигу и простому человеческому отношению, правда? Мы просим вас вспомнить случаи, когда таксист реально выручил. Домчал куда-то в практически безвыходной ситуации, будто это кино Люка Бессона, не отказал в помощи, когда это было особенно нужно, вошел в положение и выручил, когда больше не от кого было ждать поддержки.

Совсем недавно журналист Onliner едва не лишился своего смартфона, не имея ни малейшего представления, где тот подевался. Оказалось, выронил в такси. И что бы вы думали: водитель не только сам нашел возможность связаться с владельцем аппарата, но и без вопросов привез телефон (мог же предложить забрать в диспетчерской, или как это обычно делается?), не ожидая при этом никакой благодарности. Здорово, когда находится тот, кто готов помочь, — спасибо.

Присылайте ваши истории нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich . Давайте поблагодарим таксистов за их работу.

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