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Сегодня День таксиста. Давайте вспомним случаи, когда эти ребята по-настоящему выручали

22.03.2021 12:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Все мы время от времени пользуемся такси. Успеть в аэропорт, вернуться с корпоратива, добраться до работы, когда машина не завелась. Сегодня эти водители-профессионалы, которые день за днем помогают людям добраться туда, куда требуется, отмечают праздник — День таксиста. Вспомните об этом, если сегодня будете садиться к ним в машину, ребятам будет приятно.

Вообще, началось все уже более 100 лет назад. Началось, как и многое другое, в Лондоне, откуда такой удобный и привычный сегодня сервис разошелся по всему миру. Желтые или других цветов, с «шашечками» или без — такси были и остаются важной частью городской системы транспорта.

Давайте вспомним, как часто мы пользовались такси с начала этого года?

Часто ли вы пользовались такси в этом году?

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Опытным путем нам удалось выяснить, что службы такси или сервисы, оказывающие такие услуги, относятся к этому дню по-разному. Большинство скромно принимают поздравления, замечая, однако, что праздновать некогда: понедельник, будний день, нужно работать, людей развозить. Оно и правильно.

Кто-то все же находит возможность внести элемент праздника в трудовые будни. В «Яндекс Go», к примеру, водители и пассажиры получают праздничные уведомления о том, что все чаевые, которые пассажир оставляет водителю, удваиваются за счет сервиса. Так что сегодня не пожадничать — это особенно щедрый поступок.

Сегодня День таксиста. Давайте вспомним случаи, когда эти ребята по-настоящему выручали
А вы оставляете чаевые водителю?

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Но кроме качественного выполнения должностных обязанностей, в мире всегда есть место подвигу и простому человеческому отношению, правда? Мы просим вас вспомнить случаи, когда таксист реально выручил. Домчал куда-то в практически безвыходной ситуации, будто это кино Люка Бессона, не отказал в помощи, когда это было особенно нужно, вошел в положение и выручил, когда больше не от кого было ждать поддержки.

Совсем недавно журналист Onliner едва не лишился своего смартфона, не имея ни малейшего представления, где тот подевался. Оказалось, выронил в такси. И что бы вы думали: водитель не только сам нашел возможность связаться с владельцем аппарата, но и без вопросов привез телефон (мог же предложить забрать в диспетчерской, или как это обычно делается?), не ожидая при этом никакой благодарности. Здорово, когда находится тот, кто готов помочь, — спасибо.

Присылайте ваши истории нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich. Давайте поблагодарим таксистов за их работу.

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