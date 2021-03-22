Ракета «Союз-2.1а» с 38 спутниками стартовала с космодрома Байконур

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Ракета-носитель «Союз-2.1а» с 38 спутниками из 18 стран, запуск которой был перенесен с 20 марта, стартовала с 31-й площадки (стартовый комплекс «Восток») космодрома Байконур. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса, сообщает ТАСС .

Примерно через девять минут разгонный блок «Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени ракеты. «Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя», — сказал комментатор пуска. Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур в 09.07 по московскому времени. Выведение южнокорейского аппарата CAS500−1 «Фрегатом» на целевую орбиту займет чуть более часа. Примерно с 11.35 до 11.37 по московскому времени ожидается отделение первой партии спутников попутной полезной нагрузки, с 13.13 до 13.43 по московскому времени — второй.

Изначально пуск был запланирован на 20 марта, однако незадолго до старта был перенесен на резервную дату. Вечером в субботу гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС, что пуск запланирован на 22 марта. По его словам, перенос связан с проблемой с наземным оборудованием, которая уже устранена. Как позднее уточнили в компании «Главкосмос пусковые услуги», проблема была связана с наземным вспомогательным оборудованием разгонного блока «Фрегат».

На ракете «Союз-2.1а» на орбиту запущены космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) CAS500−1 (Республика Корея), японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, японские спутники ДЗЗ GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина.



Фото: @roscosmos / Twitter

Также с космодрома Байконур на орбиту отправились первый спутник Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) ДЗЗ, кубсат центра «Сириус» и НИУ ВШЭ, а также спутник «Орбикрафт-Зоркий» компании «Спутникс» и другие аппараты.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что ракета для запуска 38 космических аппаратов будет в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. Позже в Роскосмосе подтвердили эту информацию. Смена дизайна является отсылкой к установленному на территории ВДНХ прототипу ракеты-носителя «Восток» (на такой ракете совершил первый в истории человечества полет в космос Юрий Гагарин) и фирменным цветам компании «Главкосмос пусковые услуги» и Роскосмоса.