Источник материала: Хартия'97

Синоптики о погоде на неделю: Весна запаздывает 22.03.2021, 12:19

Погода нынешней весной не успевает за календарем.

Зимний характер погоды наблюдается в большинстве государств Европы, в том числе и в нашей стране. Северные ветры продолжают поставлять в южные широты холодный воздух. Прошедшей ночью в Беларуси минимальная температура воздуха составила 1−8 мороза, и во многих регионах землю вновь припорошило снегом, сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет.

23 марта ситуация не изменится. По-прежнему хозяином погоды останется холодный воздух. И во Всемирный день метеорологов ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −4…9 °С, местами по северу −10…13 °С, в юго-западных районах −1…3 °С, максимальная днем +1…6 °С. Такой температурный режим на 2−5 градусов ниже климатической нормы для этих чисел марта.

В среду и четверг погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, благодаря чему жителей Беларуси ожидает больше солнечных часов и столбики термометров в дневные часы уверенно превысят нулевую отметку. В основном обойдется без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах и тротуарах местами скользко. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха в среду ночью −2…8 °С, местами до -10 °С; днем +2…9 °С, в четверг ночью −6…+1 °С, по юго-востоку страны местами до -8 °С. Днем +3… 10 °C. Во многих районах растает снег.

26 марта, в пятницу, атмосферное давление начнет падать и в отдельных районах республики пройдут небольшие осадки в основном в виде дождя. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −2…+4 °С, по юго-востоку до -5 °С, максимальная днем +4…11 °С.

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