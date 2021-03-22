Источник материала: Хартия'97

Тот сам так называется Антон Орехъ

22.03.2021, 12:13

Антон Орехъ

Путин извлек из тайников памяти детскую фразочку.

Слово не воробей. Но словом в этой истории дело не должно ограничиться. Всем настоятельно рекомендую посмотреть именно видео ответа Джо Байдена про Путина. Чтобы было понятно, что это не старческое слабоумие, не «истерика», как говорит Володин, не какие-то неуверенные запиночные междометия типа «эээ», «ммм» и т.д. Байдена спросили и он ответил четко, но с усмешкой, как о вещи очевидной: да, Путин — убийца.

Как видим, сюрпризы могут преподносить не только наши веселые ребята, но и руководители вроде бы стабильных и предсказуемых демократий. Впрочем, до Байдена в Штатах был Трамп – так что, о чем я тут вообще?

Простой ответ, в оригинале содержавший вообще всего три буквы I do, породил миллионы слов со всех сторон. Конечно, с дипломатической точки зрения так не делают. И даже с точки зрения логики. Ведь в Америке особых вистов Джо не заработал – там вообще мало комментируют эту историю. А с Россией обострил все, что еще не успело обостриться. В чем выгода? Если только не иметь ввиду, что США идут на конфликт сознательно. Повышая ставки, сжигая переправы и давая понять, что даже фальшивых улыбок можно не ждать. Так это или нет — мы узнаем скоро.

А пока мы видим, что в Кремле растерялись и обиделись. Путин извлек из тайников памяти детскую фразочку, которой даже дети давно не пользуются – «тот сам так называется». Хотя обзываться (в кавычках и без) с нашей стороны сами начали все кому не лень – магаданский губернатор даже ответил в стихах, не сулящих Дяде Сэму ничего хорошего в будущем.

Да, мы были не готовы к тому, что у Байдена на языке окажется то, что со всей очевидностью, давно сидит в головах у главных западных политиков. Они действительно считают, что Путин — … вот это самое слово на букву «у».

С точки зрения демократического общества, здесь нет никаких противоречий. Глава государства несет ответственность за все, что в его государстве происходит. Чечня с пытками и казнями, исчезающими бесследно людьми. Донбасс и Сирия. Убитый Немцов и чуть не убитый Навальный – за все это отвечает президент, потому что он гарант системы. И у власти он оказался не вчера и не год назад. Было время все наладить и во всем разобраться. И если все обстоит так, как оно есть и даже становится только хуже – значит, ответственность на нем.

Но мы тут давно уже живем в Стране Понятий. И в ней убийца – только тот, кто нажимает на курок. В том же деле Немцова киллеры же найдены – чего вы еще хотите! Дворец в Геленджике – нет же никаких документов, по которым эта красота принадлежит персонально Путину В.В., 1952 года рождения – так чего вы пристали!

Наш президент предложил Байдену нечто вроде дебатов. Это забавно, потому что сам Путин принципиально ни до каких дебатов не опускается. Диалоги, которые он ведет на «Прямых линиях» или на встречах с восторженными активистами разных направлений – это чистая игра на подставках. Когда заранее написаны вопросы и продуманы ответы, когда собеседники заведомо в подчиненном положении или просто в неравных весовых категориях. Но понятно, что расчет на то, что Байден не на какие дебаты не пойдет и можно будет упрекнуть его то ли в трусости, то ли снова в слабоумии. А пока даже нашли конгрессмена-республиканца Мэтта Гетца, который «высмеял отказ Байдена от разговора с главой Российской Федерации». Эта новость из разных источников весь день висела в топе «Яндекса». А тут еще Байден и споткнулся, поднимаясь по трапу. Прямо только и остается пожелать Джо здоровья, как сказал Путин.

Но мы можем сколько угодно цитировать и рисовать мемы – характеристика из трех английских букв, данная нашему президенту, серьезнее этого всего, вместе взятого. И это не смешно ни одной секунды.

Ну и еще два слова. О коллегах. Отдадим должное американскому журналисту Джорджу Стефанопулосу, который задал Байдену этот вопрос. Кто из наших, российских журналистов сможет вот так залезть под кожу к такому собеседнику? Разве что Дудь. Но Дудю с президентом поговорить не дадут. Вспомнился только Андрей Ванденко, чье многосерийное интервью с Путиным в прошлом году прервала пандемия. Было видно, как некоторые вопросы просто бесили Владимира Владимировича. Высокий класс. Но то, что для нас – профессиональное чудо, для американцев – норма. Как нормой является не только отвечать перед прессой, но и перед обществом.

Антон Орехъ, «МБХ медиа»

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