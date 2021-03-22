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В Минске возобновился суд над Виктором Бабарико
Источник материала: Хартия'97
В Минске возобновился суд над Виктором Бабарико
Белорусы пришли поддержать одного из главных оппонентов режима.
В Минске в понедельник, 22 марта, возобновился суд над Виктором Бабарико и топ-менеджерами Белгазпромбанка. Заседание началось в 10 часов, процесс открытый, сообщает
Напомним, 23 февраля стало известно, что в суде по делу Виктора Бабарико и топ-менеджеров Белгазпромбанка был объявлен перерыв как минимум до 9 марта. Заседания были отложены на такой срок из-за болезни одного из участников процесса. 9 марта стало известно, что заседаний 9 и 10 марта не будет, 15 марта процесс также не возобновился.
Главный соперник диктатора Лукашенко на выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.
Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико — исключительно политическая расправа.
Виктор Бабарико признан политзаключенным.
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Белорусы пришли поддержать одного из главных оппонентов режима.
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