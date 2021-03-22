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«Не представились, не показали документов, а стали спрашивать данные родителей»

22.03.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Не представились, не показали документов, а стали спрашивать данные родителей»

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  • 22.03.2021, 12:01
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«Не представились, не показали документов, а стали спрашивать данные родителей»

Кто ходит по квартирам белорусов?

В редакцию «Вечернего Бобруйска» обратилась Татьяна. Она переживает, что к ее пожилым родителям могли прийти мошенники.

«К моим родителям по адресу: ул. Урицкого, 135, приходили два сотрудника (один – в милицейской форме, другой – в гражданском). Не представились, не показали никаких документов, а стали спрашивать данные родителей и кто еще проживает в квартире, при этом, между делом, предложили установить охранную сигнализацию. Мои родители – пожилые люди и переживают, что это может быть новый вид мошенничества», – говорит Татьяна.

В связи с увеличением числа краж сотрудники бобруйского отдела Департамента охраны действительно могли посещать граждан, рассказал Геннадий Прищеп, заместитель начальника отдела – начальник отделения средств и систем охраны бобруйского отдела Департамента охраны МВД.

- При этом сотрудник Департамента охраны обязательно должен иметь при себе удостоверение, а гражданин вправе потребовать это удостоверение показать.

Если пришедший к вам в квартиру отказывается предъявить документ, то это может быть и мошенник.

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