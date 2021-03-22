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«Не представились, не показали документов, а стали спрашивать данные родителей»
Источник материала: Хартия'97
«Не представились, не показали документов, а стали спрашивать данные родителей»
Кто ходит по квартирам белорусов?
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«К моим родителям по адресу: ул. Урицкого, 135, приходили два сотрудника (один – в милицейской форме, другой – в гражданском). Не представились, не показали никаких документов, а стали спрашивать данные родителей и кто еще проживает в квартире, при этом, между делом, предложили установить охранную сигнализацию. Мои родители – пожилые люди и переживают, что это может быть новый вид мошенничества», – говорит Татьяна.
В связи с увеличением числа краж сотрудники бобруйского отдела Департамента охраны действительно могли посещать граждан, рассказал Геннадий Прищеп, заместитель начальника отдела – начальник отделения средств и систем охраны бобруйского отдела Департамента охраны МВД.
- При этом сотрудник Департамента охраны обязательно должен иметь при себе удостоверение, а гражданин вправе потребовать это удостоверение показать.
Если пришедший к вам в квартиру отказывается предъявить документ, то это может быть и мошенник.
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Кто ходит по квартирам белорусов?
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