Источник материала: Хартия'97

Как живут пенсионеры в Беларуси? 6 22.03.2021, 11:50

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Фото: bymedia

В среднем мужчины успевают пожить на пенсии только два года.

Сегодня в Беларуси живет 2 485 800 пенсионеров. Это больше четверти населения страны. При этом каждый четвертый пенсионер продолжает работать: многие параллельно получают пенсию, а некоторые отказываются от нее, чтобы через 5 лет она была выше. В итоге выходит, что количество пенсионеров в стране больше количества жителей Минска. А работающих пенсионеров больше, чем жителей Гомеля и Гомельского района, пишет сайт onliner.by .





Средняя пенсия в стране за 2020 год составила 447 рублей — это 36% от средней зарплаты в стране. Много это? Например, минимальный потребительский бюджет для пенсионера (социальный норматив, который определяется Министерством труда и соцзащиты для усиления социальной поддержки нуждающихся) составляет 422 рубля 62 копейки. Выходит, что, если жить по этому нормативу, среднестатистический белорусский пенсионер может откладывать примерно 25 рублей в месяц или 300 рублей в год. Этого хватит, чтобы вдвоем съездить на экскурсию в Брест и Беловежскую пущу.





В сентябре прошлого года представители Минздрава сообщили, что белорусские женщины в среднем живут 78 лет, а вот у мужчин дела обстоят куда хуже: их средняя продолжительность жизни — 64 года. Получается, что белорус в среднем живет на пенсии всего лишь 2 года (с увеличением пенсионного возраста эта цифра в 2021 году может уменьшиться до полутора лет, а в 2022 году — до 1 года), а белоруска — 21 год.

Самые распространенные заболевания у людей пенсионного возраста — это болезни системы кровообращения, сахарный диабет, болезни органов дыхания и опорно-двигательного аппарата. Также с возрастом существенно возрастает риск онкологических заболеваний.





Немного про хобби и досуг. Чуть меньше половины пенсионеров в стране пользуются интернетом. По данным мобильного оператора МТС, 340 тысяч его абонентов-пенсионеров пользовались мобильным интернетом. При этом гендерное соотношение удивляет: 78% женщин и 22% мужчин. В среднем белорусский пенсионер расходует около 9 гигабайт трафика в месяц.





А теперь давайте сравним средние пенсии в Беларуси и странах-соседках. Лидирует в пенсионном рейтинге Польша: здесь в среднем получают 567 долларов. На втором месте Литва: местный пенсионер может рассчитывать на 528 долларов. Замыкает тройку лидеров Латвия, где средняя пенсия составляет 384 доллара. Затем в рейтинге идут российские пенсионеры, у которых 220 долларов. Беларусь в этом рейтинге на пятом месте — 183 доллара. А на последнем — Украина: там пенсионер в месяц в среднем получает 130 долларов.





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