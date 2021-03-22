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Хорошие новости: ученые выяснили, что счастью можно научиться
Источник материала: KYKY>
Ученые из Трентского университета в Италии провели исследование и выяснили: можно научиться быть счастливым, занимаясь психологией, медитативными практиками и философией буддизма.
В чем суть эксперимента
Ученые собрали добровольцев и обучали их девять месяцев. Все это время участники эксперимента ходили на лекции и семинары, слушали выступления экспертов, проводили обсуждения и прошли несколько видеокурсов. Добровольцам объясняли, что представляют собой такие понятия как боль, удовольствие, стресс, тревога, зависимость и так далее. И просили их заниматься западными и буддистскими созерцательными практиками.
Итоги:
Во время каждого нового этапа курса у добровольцев проверяли показатели психологического благополучия. В итоге тесты показали, что в конце эксперимента у участников в несколько раз снизился уровень тревоги, они стали меньше мыслить негативно, реже испытывать гнев – и они действительно стали счастливее.
Кроме того, эксперимент показал, что снижение уровня стресса приводит к более низкой тяге к фастфуду. По словам специалистов, когда человек напряжен, он меньше беспокоится о своем рационе.
«Тренинг, который мы предложили участникам, был вдохновлен идеей, существующей как в западных, так и в восточных философских традициях, утверждающих, что счастье неразрывно связано с развитием внутреннего равновесия, более добрым и открытым взглядом на себя, других и мир», – пояснил один из авторов исследования Никола Де Пизапиа.
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Ученые из Трентского университета в Италии провели исследование и выяснили: можно научиться быть счастливым, занимаясь психологией, медитативными практиками и...
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