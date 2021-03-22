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Очэнь хочэтса у Еуропу: "Галасы ЗМеста" отправили на Евровидение аж 2 новых композиции

22.03.2021 12:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Барановичская группа «Галасы ЗМеста» написала для конкурса «Евровидение-2021» две новые песни, рассказал в эфире СТВ лидер группы Дмитрий Бутаков.



– Мы их по две в неделю пишем. Уже штук шесть написано. Даже парочку отобрали и отослали. Одна немного веселая получилась, вторая – более серьезная. Будем сначала ждать какую выберут, – рассказал Дмитрий Бутаков.

Он обещает позже представить композиции белорусскому слушателю.

Бутаков сообщил, что никакого шоу на сцене во время исполнения показывать не планируется, а новые композиции написаны в стилистике 1980-х, но в более роковой манере.

Напомним, конкурс песни «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме (Нидерланды). Белтелерадиокомпания, без проведения предварительного отбора, отправила туда активных участников лукашенковских автопробегов. Их первую песню забраковали как "политическую".
 
 
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Барановичская группа «Галасы ЗМеста» написала для конкурса «Евровидение-2021» две новые песни, рассказал в эфире СТВ лидер группы Дмитрий Бутаков.
 
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