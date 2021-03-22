







– Мы их по две в неделю пишем. Уже штук шесть написано. Даже парочку отобрали и отослали. Одна немного веселая получилась, вторая – более серьезная. Будем сначала ждать какую выберут, – рассказал Дмитрий Бутаков.





Он обещает позже представить композиции белорусскому слушателю.





Бутаков сообщил, что никакого шоу на сцене во время исполнения показывать не планируется, а новые композиции написаны в стилистике 1980-х, но в более роковой манере.





Напомним, конкурс песни «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме (Нидерланды). Белтелерадиокомпания, без проведения предварительного отбора, отправила туда активных участников лукашенковских автопробегов. Их первую песню забраковали как "политическую".



