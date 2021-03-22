Беларусь вспоминает жертв трагедии в Хатыни

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вспоминают жертв трагедии в Хатыни. 22 марта 1943 года карательный нацистский отряд сжег деревню со всеми жителями. Сейчас на этом месте находится мемориал, который ежегодно посещают люди со всего мира, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Этой деревни нет на карте Беларуси. На месте домов – 26 печных труб. На каждой – имена тех, кто там жил до весны 1943-го. Создавая мемориал в советские годы, архитекторы совершили акт мужества, говорят историки. Здесь не увидеть присущей тем временам монументальности.

Авторы хотели рассказать о трагедии. И у них получилось. Мемориалу более полувека. Туда постоянно приезжают люди, чтобы прочувствовать ужас войны и переосмыслить ценности.

«Подойти к каждому обелиску, там указан возраст детей. Один годик, два годика, три годика, семь недель. Я видел матерей, молодых матерей. Когда они подходили к обелискам, видели имена детей, они уже инстинктивно своих к себе прижимают», – указал директор государственного мемориального комплекса «Хатынь» Артур Зельский.

Черная плита – на том месте, где погибли 149 человек. 75 из них – дети. Каратели закрыли людей в амбаре и сожгли заживо.

Это была месть за гибель шефа украинского полицейского батальона. Гауптмана Вельке, любимца Гитлера, расстреляли партизаны недалеко от Хатыни. Полицаи во главе с Григорием Васюрой партизан не поймали, выместили злобу на мирных жителях.

Виновных в трагедии искали десятки лет. На карателей Хатыни вышел гродненский следователь-криминалист Евгений Далидович. Он до сих пор хранит копии приговора Васюры и сообщников, вырезки из газет, материалы дела. Нашли хатынского палача недалеко от Киева. В войну его полицейский батальон орудовал в Минской области.

«Все факты злодеяний уже у нас установлены. И не только Смилевичи, Селище, Заречье и Хатынь. А еще и Новая Вилейка, Старая Вилейка. И целый ряд других деревень. В том числе операция по Налибокской пуще», – отметил полковник КГБ в отставке Евгений Далидович.

Такие карательные отряды уничтожали мирных белорусов по всей стране. Больше всего от пособников оккупантов пострадал северный регион.

«Деревня была уничтожена нацистами за годы войны в Витебской области. Это самая большая область, где такой был нанесен урон», – указал ведущий научный сотрудник Национального архива Вячеслав Селеменев.

Точное число уничтоженных деревень историки не знают до сих пор. Известно, что их больше 9,5 тысяч. Колокола в Хатыни звонят по каждой из них.