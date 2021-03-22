Источник материала: UDF



Мужчина, сбросивший 126 кг за год

Какой совет дал мужчина желающим похудеть

«От плохой диеты не убежишь».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мужчина за год сбросил 126 кг самостоятельно и дал совет худеющим, как этого добиться Риз Фокс через время понял, что может совмещать полезное с приятным.

В Сингапуре живет мужчина, у которого был вес до 200 кг. Ему всего 37 лет, но жизнь усложнялась из-за избыточного веса. Он решил похудеть и стал придерживаться кетогенной диеты. Ее суть состоит в том, что нужно практически полностью убрать углеводы и питаться продуктами, которые богаты жирами и белками. В дополнение он стал кататься на велосипеде по несколько часов в день.Риз Фокс через время понял, что может совмещать полезное с приятным, и зарабатывать деньги во время катания. Он устроился курьером по доставке еды. С этого момента, кроме пользы для организма, у него появились дополнительные средства.За год мужчина смог сбросить 126 килограмм, и старается поддерживать полученный результат. Для этого он продолжает питаться по кетогенной диете, занимается доставкой еды, и в свободное от работы время может еще дополнительно кататься на велосипеде. Старается, чтобы на движение уходило не меньше 5-6 часов в день.Изменив свой образ жизни, Риз Фокс смог добиться положительных результатов и сбросил 126 кг. Глядя на свой результат, он дает совет худеющим:Он имеет в виду, что без правильного питания трудно похудеть. Его опыт может использовать каждый, применив кетогенную диету. Особенно легко ее могут принять люди, которые равнодушны к сладостям, но любят жирную пищу и мясо.