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Мужчина за год сбросил 126 кг самостоятельно и дал совет худеющим, как этого добиться

22.03.2021 12:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мужчина за год сбросил 126 кг самостоятельно и дал совет худеющим, как этого добиться
Мужчина, сбросивший 126 кг за год
Мужчина с большим весом смог самостоятельно за год сбросить лишних 126 кг. Добившись значительных результатов, он дал совет худеющим людям, как нужно питаться, и чем заниматься, чтобы вес быстро ушел. Использование кетогенной диеты, к которой прибегнул мужчина, может быть вариантом для похудения другим людям с избыточным весом.

В Сингапуре живет мужчина Риз Фокс, у которого был вес до 200 кг. Ему всего 37 лет, но жизнь усложнялась из-за избыточного веса. Он решил похудеть и стал придерживаться кетогенной диеты. Ее суть состоит в том, что нужно практически полностью убрать углеводы и питаться продуктами, которые богаты жирами и белками. В дополнение он стал кататься на велосипеде по несколько часов в день.

Риз Фокс через время понял, что может совмещать полезное с приятным, и зарабатывать деньги во время катания. Он устроился курьером по доставке еды. С этого момента, кроме пользы для организма, у него появились дополнительные средства.

За год мужчина смог сбросить 126 килограмм, и старается поддерживать полученный результат. Для этого он продолжает питаться по кетогенной диете, занимается доставкой еды, и в свободное от работы время может еще дополнительно кататься на велосипеде. Старается, чтобы на движение уходило не меньше 5-6 часов в день.

Какой совет дал мужчина желающим похудеть



Изменив свой образ жизни, Риз Фокс смог добиться положительных результатов и сбросил 126 кг. Глядя на свой результат, он дает совет худеющим:

«От плохой диеты не убежишь».


Он имеет в виду, что без правильного питания трудно похудеть. Его опыт может использовать каждый, применив кетогенную диету. Особенно легко ее могут принять люди, которые равнодушны к сладостям, но любят жирную пищу и мясо.
 
 
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Риз Фокс через время понял, что может совмещать полезное с приятным.
 
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