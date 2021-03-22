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Типы повреждений головного мозга могут быть очень серьезны

К когнитивным симптомам повреждения головного мозга относятся:

К перцептивным симптомам повреждения головного мозга относятся:

К физическим симптомам повреждения головного мозга относятся:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ранние признаки повреждения мозга, о которых нужно знать Приобретенная травма головного мозга (ABI) происходит на клеточном уровне.

Травматическое повреждение головного мозга (ЧМТ) вызывается внешней силой, например, ударом по голове, которая заставляет мозг перемещаться внутри черепа или повреждает череп. Это, в свою очередь, повреждает мозг.Приобретенная травма головного мозга (ABI) происходит на клеточном уровне. Чаще всего это связано с давлением на мозг. Это могло произойти из-за опухоли. Или это могло быть результатом неврологического заболевания, как в случае инсульта.Как черепно-мозговая травма, так и приобретенная черепно-мозговая травма возникают после рождения. И ни то, ни другое не является дегенеративным. Иногда эти два термина используются как синонимы.Это своего рода повреждение мозга, которое возникает в результате генетической или родовой травмы. Это называется врожденным повреждением головного мозга. Однако это не входит в стандартное определение повреждения головного мозга или черепно-мозговой травмы.Некоторые травмы головного мозга вызывают очаговое или локализованное повреждение мозга, например, повреждение, вызванное попаданием пули в мозг. Тяжесть повреждения головного мозга может зависеть и не только от типа черепно-мозговой травмы.Легкое повреждение головного мозга может быть временным. Это вызывает головные боли, спутанность сознания, проблемы с памятью и тошноту. При травме головного мозга средней степени тяжести симптомы могут длиться дольше и быть более выраженными. В обоих случаях у большинства пациентов наблюдается хорошее выздоровление, хотя даже при легкой черепно-мозговой травме у 15% людей через год будут постоянные проблемы.При тяжелой черепно-мозговой травме человек может столкнуться с изнурительными проблемами, изменяющими его жизнь. У них будут когнитивные, поведенческие и физические недостатки. Люди, находящиеся в коме или состоянии минимальной реакции, могут оставаться зависимыми от заботы других до конца своей жизни.Когда мозг испытывает недостаток кислорода в течение длительного периода времени, может произойти повреждение мозга. Повреждение мозга может произойти в результате широкого спектра травм, болезней или состояний. Из-за рискованного поведения наиболее уязвимы мужчины в возрасте от 15 до 24 лет. Маленькие дети и пожилые люди также подвержены более высокому риску.Причины черепно-мозговой травмы включают:аварии;удары по голове;спортивные травмы;падения или несчастные случаи;физическое насилие.Существует множество симптомов повреждения головного мозга, будь то травматические или приобретенные. Они делятся на четыре основные категории:познавательную;перцептивную;физическую;поведенческую / эмоциональную.сложность обработки информации;затруднение в выражении мыслей;сложность понимания других;сокращение концентрации внимания;неспособность понимать абстрактные концепции;нарушение способности принимать решения;потеря памяти.изменение зрения, слуха или осязания;пространственная дезориентация;неспособность чувствовать время;нарушения обоняния и вкуса;проблемы с балансом;повышенная чувствительность к боли.постоянные головные боли;крайняя умственная усталость;крайняя физическая усталость;паралич;тремор;судороги;чувствительность к свету;нарушения сна;невнятная речь;потеря сознания.Травма головного мозга, которая кажется легкой, называемая сотрясением мозга, может быть столь же опасной, как и явно серьезные травмы. Ключевым фактором является размер и место повреждения. Травма головного мозга не обязательно приводит к длительной инвалидности или ухудшению состояния. Но правильный диагноз помогает предотвратить причины раннего старения клеток мозга.