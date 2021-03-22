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Ранние признаки повреждения мозга, о которых нужно знать

22.03.2021 12:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ранние признаки повреждения мозга, о которых нужно знать
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Повреждение головного мозга — это травма, которая вызывает разрушение или ухудшение мозговых клеток и о ранних признаках нужно знать. Все черепно-мозговые травмы относятся к травмам головы. Но травма головы не обязательно является травмой головного мозга. Существует два типа черепно-мозговой травмы: черепно-мозговая травма и приобретенная черепно-мозговая травма. Оба нарушают нормальное функционирование мозга.

Травматическое повреждение головного мозга (ЧМТ) вызывается внешней силой, например, ударом по голове, которая заставляет мозг перемещаться внутри черепа или повреждает череп. Это, в свою очередь, повреждает мозг.

Приобретенная травма головного мозга (ABI) происходит на клеточном уровне. Чаще всего это связано с давлением на мозг. Это могло произойти из-за опухоли. Или это могло быть результатом неврологического заболевания, как в случае инсульта.

Типы повреждений головного мозга могут быть очень серьезны



Как черепно-мозговая травма, так и приобретенная черепно-мозговая травма возникают после рождения. И ни то, ни другое не является дегенеративным. Иногда эти два термина используются как синонимы.

Это своего рода повреждение мозга, которое возникает в результате генетической или родовой травмы. Это называется врожденным повреждением головного мозга. Однако это не входит в стандартное определение повреждения головного мозга или черепно-мозговой травмы.

Некоторые травмы головного мозга вызывают очаговое или локализованное повреждение мозга, например, повреждение, вызванное попаданием пули в мозг. Тяжесть повреждения головного мозга может зависеть и не только от типа черепно-мозговой травмы.

Легкое повреждение головного мозга может быть временным. Это вызывает головные боли, спутанность сознания, проблемы с памятью и тошноту. При травме головного мозга средней степени тяжести симптомы могут длиться дольше и быть более выраженными. В обоих случаях у большинства пациентов наблюдается хорошее выздоровление, хотя даже при легкой черепно-мозговой травме у 15% людей через год будут постоянные проблемы.

При тяжелой черепно-мозговой травме человек может столкнуться с изнурительными проблемами, изменяющими его жизнь. У них будут когнитивные, поведенческие и физические недостатки. Люди, находящиеся в коме или состоянии минимальной реакции, могут оставаться зависимыми от заботы других до конца своей жизни.

Когда мозг испытывает недостаток кислорода в течение длительного периода времени, может произойти повреждение мозга. Повреждение мозга может произойти в результате широкого спектра травм, болезней или состояний. Из-за рискованного поведения наиболее уязвимы мужчины в возрасте от 15 до 24 лет. Маленькие дети и пожилые люди также подвержены более высокому риску.

Причины черепно-мозговой травмы включают:

аварии;

удары по голове;

спортивные травмы;

падения или несчастные случаи;

физическое насилие.

Существует множество симптомов повреждения головного мозга, будь то травматические или приобретенные. Они делятся на четыре основные категории:

познавательную;

перцептивную;

физическую;

поведенческую / эмоциональную.

К когнитивным симптомам повреждения головного мозга относятся:



сложность обработки информации;

затруднение в выражении мыслей;

сложность понимания других;

сокращение концентрации внимания;

неспособность понимать абстрактные концепции;

нарушение способности принимать решения;

потеря памяти.


К перцептивным симптомам повреждения головного мозга относятся:



изменение зрения, слуха или осязания;

пространственная дезориентация;

неспособность чувствовать время;

нарушения обоняния и вкуса;

проблемы с балансом;

повышенная чувствительность к боли.

К физическим симптомам повреждения головного мозга относятся:



постоянные головные боли;

крайняя умственная усталость;

крайняя физическая усталость;

паралич;

тремор;

судороги;

чувствительность к свету;

нарушения сна;

невнятная речь;

потеря сознания.

Травма головного мозга, которая кажется легкой, называемая сотрясением мозга, может быть столь же опасной, как и явно серьезные травмы. Ключевым фактором является размер и место повреждения. Травма головного мозга не обязательно приводит к длительной инвалидности или ухудшению состояния. Но правильный диагноз помогает предотвратить причины раннего старения клеток мозга.
 
 
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Приобретенная травма головного мозга (ABI) происходит на клеточном уровне.
 
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