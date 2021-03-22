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Ранние признаки повреждения мозга, о которых нужно знать
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Травматическое повреждение головного мозга (ЧМТ) вызывается внешней силой, например, ударом по голове, которая заставляет мозг перемещаться внутри черепа или повреждает череп. Это, в свою очередь, повреждает мозг.
Приобретенная травма головного мозга (ABI) происходит на клеточном уровне. Чаще всего это связано с давлением на мозг. Это могло произойти из-за опухоли. Или это могло быть результатом неврологического заболевания, как в случае инсульта.
Типы повреждений головного мозга могут быть очень серьезны
Как черепно-мозговая травма, так и приобретенная черепно-мозговая травма возникают после рождения. И ни то, ни другое не является дегенеративным. Иногда эти два термина используются как синонимы.
Это своего рода повреждение мозга, которое возникает в результате генетической или родовой травмы. Это называется врожденным повреждением головного мозга. Однако это не входит в стандартное определение повреждения головного мозга или черепно-мозговой травмы.
Некоторые травмы головного мозга вызывают очаговое или локализованное повреждение мозга, например, повреждение, вызванное попаданием пули в мозг. Тяжесть повреждения головного мозга может зависеть и не только от типа черепно-мозговой травмы.
Легкое повреждение головного мозга может быть временным. Это вызывает головные боли, спутанность сознания, проблемы с памятью и тошноту. При травме головного мозга средней степени тяжести симптомы могут длиться дольше и быть более выраженными. В обоих случаях у большинства пациентов наблюдается хорошее выздоровление, хотя даже при легкой черепно-мозговой травме у 15% людей через год будут постоянные проблемы.
При тяжелой черепно-мозговой травме человек может столкнуться с изнурительными проблемами, изменяющими его жизнь. У них будут когнитивные, поведенческие и физические недостатки. Люди, находящиеся в коме или состоянии минимальной реакции, могут оставаться зависимыми от заботы других до конца своей жизни.
Когда мозг испытывает недостаток кислорода в течение длительного периода времени, может произойти повреждение мозга. Повреждение мозга может произойти в результате широкого спектра травм, болезней или состояний. Из-за рискованного поведения наиболее уязвимы мужчины в возрасте от 15 до 24 лет. Маленькие дети и пожилые люди также подвержены более высокому риску.
Причины черепно-мозговой травмы включают:
аварии;
удары по голове;
спортивные травмы;
падения или несчастные случаи;
физическое насилие.
Существует множество симптомов повреждения головного мозга, будь то травматические или приобретенные. Они делятся на четыре основные категории:
познавательную;
перцептивную;
физическую;
поведенческую / эмоциональную.
К когнитивным симптомам повреждения головного мозга относятся:
сложность обработки информации;
затруднение в выражении мыслей;
сложность понимания других;
сокращение концентрации внимания;
неспособность понимать абстрактные концепции;
нарушение способности принимать решения;
потеря памяти.
К перцептивным симптомам повреждения головного мозга относятся:
изменение зрения, слуха или осязания;
пространственная дезориентация;
неспособность чувствовать время;
нарушения обоняния и вкуса;
проблемы с балансом;
повышенная чувствительность к боли.
К физическим симптомам повреждения головного мозга относятся:
постоянные головные боли;
крайняя умственная усталость;
крайняя физическая усталость;
паралич;
тремор;
судороги;
чувствительность к свету;
нарушения сна;
невнятная речь;
потеря сознания.
Травма головного мозга, которая кажется легкой, называемая сотрясением мозга, может быть столь же опасной, как и явно серьезные травмы. Ключевым фактором является размер и место повреждения. Травма головного мозга не обязательно приводит к длительной инвалидности или ухудшению состояния. Но правильный диагноз помогает предотвратить причины раннего старения клеток мозга.
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Приобретенная травма головного мозга (ABI) происходит на клеточном уровне.
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